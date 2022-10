Un sogno americano che parte dal Sud: arriva in libreria “Il Fragore del ricordo” di Anna Maria Basso

Il nuovo romanzo di Anna Maria Basso, edito da Bonfirraro, nelle migliori librerie dal 7 ottobre

Il Fragore del ricordo, nuovo romanzo della scrittrice potentina Anna Maria Basso (edito da Bonfirraro), è un racconto corale che, dal cuore della città di Napoli – e passando per Maratea – ci conduce negli Stati Uniti, fino a Dallas, alla scoperta dei misteri della mente umana e, soprattutto, dell’importanza dei ricordi.

Protagoniste del romanzo sono Lara e Adelina, due donne lontane nel tempo che si incontreranno tra le pagine bianche di un diario perduto. Le loro sono sì storie di donne, ma anche storie del Sud e storie di un mondo che fu e che vorremmo dimenticare. Storie quotidiane e familiari di una lotta per la libertà e il diritto di contare che parlano oggi a intere generazioni.

Una storia che inizia in una soleggiata mattina d’estate, nella casa di famiglia a Maratea, quando Lara, giovane promessa della neuroscienza, decisa a partire per gli Stati Uniti per studiare le malattie neurodegenerative, troverà il diario in cui la nonna Adelina ha trascritto, prima di cadere nell’oblio della malattia, i momenti più significativi e difficili della sua vita.

Il romanzo di Anna Maria Basso è un viaggio attraverso la memoria perduta di Adelina, umile sarta napoletana la cui vita viene plasmata da tutto ciò che non le è mai accaduto perché, come spiega l’autrice: “Le pagine bianche, i vuoti, le speranze tradite, le parole non dette fanno parte di ciò che siamo e ci aiutano a capire che non dobbiamo mai tendere a un unico orizzonte”. Quelle scritte da Adelina sono pagine dense di tenerezza e sofferenza che restituiscono – a Lara e al lettore – la vita di una giovane donna figlia del sud negli anni ’50 del ‘900; una sliding doors di circostanze scandite dal dolore e dal desiderio costante di una vita diversa.

L’opera si pone in controtendenza rispetto alle scelte della contemporaneità che tende a creare distacco dagli accadimenti più dolorosi della vita allo scopo di preservarla. “Il dolore svela la fragilità umana esponendo all’imponderabile”, dichiara l’autrice. “Una circostanza difficile da accettare in un’epoca in cui si tende a ricercare ossessivamente il controllo degli eventi pur sapendo che è impossibile. Solo gli affetti profondi e il legame autentico con la nostra storia possono metterci nella condizione di apertura all’imprevisto”.

L’oceano fa da spartiacque non solo tra la prima e la seconda parte del romanzo, ma tra due generazioni di donne: quella di Adelina che poteva realizzare se stessa solo attraverso il matrimonio e quella di Lara che, forte dei diritti conquistati delle donne del suo passato, può viaggiare libera alla scoperta del proprio futuro.

“Con il suo romanzo Anna Maria Basso sottolinea l’importanza di questi diritti”, dichiara l’editore Salvo Bonfirraro. “Quello alla libertà di essere, di sognare, di cercare la propria strada e di scegliere quale vita vivere, sono diritti che troppo spesso diamo per scontati, dimenticando che ancora oggi alle donne, in alcune parti del nostro mondo, questi stessi diritti sono negati. Lo abbiamo visto, durante queste settimane di proteste in Iran dove una donna, Mahsa Amini, è stata uccisa solo perché non aveva indossato correttamente il velo.

Oggi sono tantissime le donne che stanno rischiando la propria vita per difendere il diritto a viverla liberamente e con dignità”. Donne come l’afgana Jamila, l’operatrice sanitaria e coinquilina di Lara, salvata a 12 anni da un campo profughi del Pakistan da una coppia di medici americani.

Spetterà a lei il compito di aprire gli occhi di Lara, mostrandole l’azione della fortuna nella vita delle persone. Nascere in un certo angolo di mondo può imbrigliare la vita a dispetto di ogni aspirazione perchè se è vero che “Ogni popolo ha una sua cultura, giusta o sbagliata che sia” alcuni, racconta Jamila, sono “timbrati a vita. Per alcuni è una dote straordinaria, per altri una maledizione, per noi, donne afghane, un destino perverso”.

L’AUTRICE

Anna Maria Basso è nata e vive a Potenza. È autrice di opere poetiche: Attese (1999), Images/Trame (2001), Quel palpito d’altrove (2010), premio Matera 2019, capitale europea della Cultura, e di racconti brevi, pubblicati in raccolte antologiche.

È presente in diverse riviste letterarie nazionali e internazionali. È componente di giurie. Coordina gruppi di lettura nell’ambito del Premio Basilicata e collabora alla promozione e realizzazione di iniziative culturali. “L’impermanenza” (2018) è il suo primo romanzo.

BONFIRRARO EDITORE

“La nostra storia è il futuro verso cui ci avviamo…”: questa la massima sposata dall’editore Salvo Bonfirraro, che ama guardare lontano, assecondando la sua innata e incondizionata curiosità, trasmessa anche al figlio Alberto, responsabile del settore marketing dell’azienda.

Ogni volume – narrativa, poesia, saggistica, storia, letteratura straniera – pubblicato da questa casa editrice indipendente racchiude una scoperta, un’idea, un nuovo modo di guardare e valutare il mondo e il nostro tempo.

Il catalogo dell’editore può essere consultato in tutte le librerie d’Italia, negli store on-line e sul proprio sito http://www.bonfirraroeditore.it/

SCHEDA LIBRO

Titolo: Il fragore del ricordo

Autore: Anna Maria Basso

Editore: Bonfirraro editore

Pagine: 272

Formato: 14,5×21 cm

Isbn: 9788862722810

Prezzo: 20,00 €