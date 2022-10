Un giorno al museo a Villanovafranca

OPENING MOSTRA-LABORATORIO “UN GIORNO AL MUSEO” A CURA DI BOI CARLA – MUSEO ARCHEOLOGICO “SU MULINU”. Dateline: Villanovafranca (SU), Italia, 08 ottobre 2022

L’artista Boi Carla, l’associazione di promozione sociale E20’S Multimedia, la cooperativa il Coccio e il museo archeologico “Su Mulinu” di Villanovafranca sono lieti di presentare la mostra-laboratorio didattico UN GIORNO AL MUSEO che si terrà dall’8 al 30 ottobre 2022.

Verranno esposte le più recenti opere della pittrice e contestualmente si terrà un laboratorio didattico rivolto a ragazzi dai 6 agli 11 anni con tema portante “Vita e misteri nuragici”.

L’evento si terrà presso la sala espositiva del museo archeologico “Su Mulinu” di Villanovafranca (SU) sito in piazza Risorgimento.

L’obiettivo primario rimane sempre la valorizzazione dei beni artistici e culturali locali attraverso l’esplorazione delle arti visive in modo da incentivare la fruizione degli spazi museali per gli adulti mentre i più piccoli esploreranno alcuni temi di vita nuragica attraverso il laboratorio didattico a loro dedicato.

Il progetto, nella sua interezza, si pone come scopo la valorizzazione della struttura museale attraverso l’organizzazione di mostre e laboratori didattici all’interno del museo stesso da parte di artisti locali.

In questo modo si rende un doppio servizio di promozione sia per la struttura che per i creativi unendo a questo un percorso didattico incentrato sull’esplorazione e rielaborazione dei manufatti e dei contenuti esposti. Nel dettaglio il progetto prevede una durata di circa 4 settimane ed ogni settimana verrà proposto un laboratorio differente diretto indicativamente ad un pubblico di ragazzi con età compresa tra i 6 e i 11 anni.

Ogni laboratorio si concentrerà sulla presentazione e rielaborazione di un singolo manufatto presente nell’esposizione museale e, attraverso il suo studio, verranno proposte diverse rielaborazioni artistiche eseguite direttamente dagli allievi.

Contemporaneamente verranno esposte le opere dell’artista Carla Boi e a chiusura dei laboratori verrà allestita un’area con i progetti eseguiti da tutti i partecipanti ai laboratori artistici.

L’opening dell’evento, con annesso un piccolo rinfresco, vedrà coinvolta direttamente l’artista, la quale si renderà disponibile nella presentazione dell’intero progetto e come guida nella visione delle opere esposte a partire dalle ore 16.00 del giorno 8 ottobre 2022.

Il laboratorio creativo vuole consentire agli alunni coinvolti in primo luogo far conoscere il

museo e accrescere la consapevolezza della lunga storia dei nostri territori sviluppando contemporaneamente la propria creatività attraverso attività quali manipolare, fare miscugli, osservare, costruire, creare, sperimentare, inventare.

Le attività proposte intendono guidare all’uso consapevole delle mani partendo dall’osservazione degli oggetti esposti nel museo.

Un insieme di attività divertenti colorate e fantasiose in cui lo stare insieme sarà reso più piacevole dal gusto di creare e realizzare “piccoli capolavori”. Vorremmo far sentire il bambino protagonista, il “creatore delle sue scoperte” e proporre cose da fare sotto forma di gioco, con spiegazioni più visive che verbali.

Inoltre, lo stesso laboratorio è concepito come luogo di benessere per i bambini: lavorare insieme stimola la capacità creativa, sviluppa un maggior interesse verso gli altri, favorendo lo spirito di collaborazione e di amicizia.

Con il “fare” si mira ad una maggiore inclusione e integrazione all’interno di un gruppo. Il laboratorio creativo avrà anche lo scopo di far conoscere, toccare, sperimentare i vari materiali di lavoro proposti con il senso del tatto, della vista, etc….