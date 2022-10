Un asilo nido per i piccoli pazienti della Pediatria onco-ematologica del Policlinico di Bari. La struttura, inaugurata da Intesa Sanpaolo, è un centro sanitario che punta a diventare un riferimento per la Puglia e gran parte del Sud Italia. L’asilo è stato affidato alla Cooperativa sociale Zorba, che aderisce al Consorzio PAN, primo network italiano di servizi per l’infanzia senza fini di lucro istituito da Intesa Sanpaolo.

