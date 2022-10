Ultimi concerti alla Sala Sassu di Sassari

In Sala Sassu Ultimi Appuntamenti Con Il Cartellone 2022 Delle Stagioni Di Classica E Contemporanea

Ultimi appuntamenti nella Sala Sassu per le due stagioni cardine organizzate dal Conservatorio Canepa di Sassari che presenta martedì̀ 18 ottobre alle 19 il concerto conclusivo di “Musicanova: idee, esperienze e linguaggi del nostro tempo” che vede sul palco l’Ensemble di Musica Contemporanea del Conservatorio di Sassari diretto da Andrea Ivaldi.

Ultimi appuntamenti del 2022 anche per “I mercoledì del Conservatorio” che presenta mercoledì 19 ottobre in Sala Sassu alle 19 “Il linguaggio moderno e contemporaneo nel repertorio cameristico per flauto e pianoforte” sul palco: Francesca Apeddu, (flauto) e Cristiana Mastrantonio (pianoforte).

A chiudere il 26 ottobre alle 19 la stagione di classica del Canepa con il concerto dei corni di Sassari e il trio Jazz (solista Giovanni Hoffer, direttore Gavino Mele) e il 27 ottobre alle ore 19 con il concerto proposto dai docenti del dipartimento di musica elettronica proff.ri Walter Cianciusi e Riccardo Sarti dal titolo “Cognitive Resonance”.

Saranno presentate ad ottobre in Sala Sassu anche due importanti masterclass la prima (24,26 ottobre) organizzata dal dipartimento di strumenti a fiato ospiterà il docente di Corno Jazz Giovanni Hoffer. Il dipartimento di canto e teatro musicale presenterà invece (24-25-26 ottobre) il laboratorio di Gyrokinesis applicata al canto tenuto dalla docente Francesca Sassu (soprano).