“Cessate il fuoco significa congelare la situazione per quella che è e avviare concretamente un’iniziativa e poi vedremo. Ma se non partiamo mai con una iniziativa concreta, non siamo in grado neanche di verificare quali sono i risultati possibili” afferma il governatore della Campania Vincenzo De Luca a proposito del conflitto tra Russia e Ucraina.

