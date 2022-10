Smantellata un’organizzazione dedita alle truffe messe a segno per mezzo del falso trading online. La Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Pordenone in sinergia con la Polizia albanese, coordinata dalla Procura Speciale Contro la Corruzione ed il Crimine Organizzato Spak di Tirana, ha concluso un’articolata e complessa attività investigativa che ha portato all’emissione di tre misure cautelari e cinque perquisizioni in territorio albanese. vbo