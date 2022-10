Torna “Le Note nel Cuore” VI – Il concorso nato con lo scopo di scoprire e promuovere autori, artisti, voci e volti nuovi nell’ambito della musica leggera e popolare, aperto a tutti i generi musicali, coinvolgerà 58 artisti dai 7 ai 78 anni provenienti da tutta Italia. L’appuntamento previsto domenica 9 ottobre presso la Sala San Tommaso Moro di Piombino Dese (PD), venerdì 14 e sabato 15 ottobre al Teatro Eden di Treviso, vedrà anche la partecipazione di 16 giudici speciali tra musicisti, giornalisti e speaker radio, 7 giudici tecnici tra arrangiatori, vocal coach, discografici e 5 comici special guest.

​La serata junior (domenica 9 ottobre)

La prima serata vedrà l’esibizione dei 18 artisti finalisti dai 6 ai 13 anni che hanno superato la prima selezione. Durante l’evento concorreranno con brani editi e inediti tra pop e rock, e saranno valutati da una giuria presieduta dalla cantante, attrice e performer Elisabetta Viviani che si esibirà durante la serata. Completa il programma l’esibizione della cantante Ginga, e la performance degli artisti circensi belgi Elastic e Francesca.

La serata editi (venerdì 14 ottobre)

La seconda serata, invece, vede l’esibizione di 20 cantanti sempre selezionati nella prima fase del concorso. In questo caso il programma prevede solo cover in due sottocategorie “Teen-Senior” e “Over 50”, che saranno sempre valutate dagli esperti guidati dalla cantautrice pop jazz Simona Molinari che si esibirà durante la serata. Sul palco anche i comici di Zelig e Seven Show Pablo e Pedro e la cantante Claudia D’Ottavi dal cast originale di Notre Dame de Paris.

La serata inediti (sabato 15 ottobre)

La terza e ultima serata è dedicata ai cantautori con brani inediti, 20 musicisti presenteranno le loro composizioni alla giuria con a capo la cantante, conduttrice radiotelevisiva e scrittrice Silvia Salemi che si esibirà durante la serata. Special guest il comico di Zelig e Striscia la Notizia Fabrizio Fontana e la cantante Valentina Parisse.

L’evento sarà presentato dall’attrice e conduttrice televisiva romana Francesca Ceci, assieme al comico e vignettista veronese Alberto Grezzani.

Molti i premi per i primi tre classificati di ogni categoria, come pure le menzioni speciali: da buoni acquisto di strumentazione musicale ai servizi di registrazione professionale, da masterclass di canto alla realizzazione di videoclip promozionali.

Tutti i proventi della manifestazione saranno devoluti in progetti di musicoterapia che l’associazione La Musica di Angela ONLUS, sta realizzando a sostegno della disabilità e sofferenza e, nello specifico, per il progetto dedicato al reparto pediatrico dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.