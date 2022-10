Si suona il 4 novembre con gli MST, ecco le band che suoneranno, il 2 dicembre con Martino Chieffo e finalissima il 16 dicembre con gli Horse Lover Fat.

TORNA FAENZA ROCK: ECCO IL BANDO. SI CERCA ANCHE L’INNO PER LA

RAGGISOLARIS, LA SQUADRA DI BASKET DI FAENZA.

OSPITI LE BAND E GLI ARTISTI MST, MARTINO CHIEFFO E HORSELOVERFAT.

PREMI SPECIALI A CAVEJA, EMISURELA, CASCO & TWODDA. PREMI CON LA REGIONE

EMILIA ROMAGNA PER IL PROGETTO TRANS-MEI A EDGAR, MALVAX E MILENA MINGOTTI.

LE SELEZIONI SI TERRANNO IL 4 NOVEMBRE E IL 2 DICEMBRE, LA FINALE IL 16

DICEMBRE AL PICCADILLY DI FAENZA.

Capodanno con il Brindisi sotto la Torre dell’Orologio con le Onde Radio

Dopo la serata di Piccadilly Jazz Note con Randy Bernsen, Comincia a

configurarsi la nuova edizione di Faenza Rock che festeggia il suo 35esimo

anno. Si parte il 4 novembre al Piccadilly Caffe’ di Faenza in Via Cavout

con ospiti gli MST .

La prima data sarà venerdì 4 novembre e in tale occasione si esibiranno

cinque giovani talenti emergenti: in apertura il giovanissimo dj Pietro

Carapia che presentera’ un suo elaborato sound originale e personale,

seguirà il trio formato da Casco, Pit Berry e Jibez, poi seguirà la

cantante Jennifer Turri accompagnata dalla sua band, Gloriadaicapellibiondi

e i Jam Republic.

MST ED EMERGENTI

Ospiti saranno gli MST, la rivelazione della scena musicale underground 2021.

Una band del territorio che fonde testi beat Trap e Hip-Hop ad una

strumentale Nu metal-rap, dando vita ad un sound unico nel suo genere. Uno

stile nato dalla ricerca di qualcosa di nuovo durata due anni che visto i

componenti della band rinchiudersi in “cantina” lavorando h24, smussando gli

angoli, per trovare la fusione giusta tra i vari generi. Risultato:

un’esplosione di energia rock raccontata attraverso un linguaggio musicale

totalmente nuovo. Un progetto che ha subito catturato l’attenzione degli

addetti ai lavori. In molti guardano con grande interesse al cammino del

trio bolognese formato da Francesco Bonaccorso (Banner), Luigi Falcone

(Biggie) e Edoardo Federico Marabini (Mars).

Si prosegue il 2 dicembre con ospite il cantautore Martino Chieffo e un

altro pugno di artisi giovani emergenti. Martino Chieffo sulle orme del

padre. Si potrebbe condensare in queste poche parole la nuova esperienza

intrapresa da Martino Chieffo, figlio di Claudio, il noto autore di brani

cantati in tutto il mondo e in un’infinità di parrocchie e di gruppi

giovanili. Un album tutto di Martino è in distribuzione da qualche settimana

registrato al Crinale di Antonio Gramentieri. Un disco di “Parole Leggere”

che merita di essere ascoltato dal vivo. Alla finalissima del 16 diucembre

ci saranno invece gli Horseloverfat: Dopo l’uscita del nuovo album

“Greetings From Nowhere” arrivano le prime date live e il video della title

track. Riprendono i concerti anche per i romagnoli Horseloverfat, il cui

ultimo album intitolato “Greetings From Nowhere” è appena uscito. Negli

scorsi giorni il sestetto ha anche pubblicato su Youtube un nuovo video,

quello del brano che dà il titolo all’album stesso.

E’ stato presentato sul palco del MEI con la squadra della Raggisolaris

il bando per l’Inno della squadra di basket di Faenza. Insieme

agli organizzatori del MEI c’erano infatti l’allenatore e numerosi giocatori

della Raggisolaris reduci dalla prima vittoria in campionato che ha

presentato in modo entusiastico questo connubio tra musica e sport. Il tutto

alla presenza dell’Assessore alla Scuola del Comune di Faenza Martina Laghi

in occasione del Festival della Musica Educante, che ha riscosso un

grandissimo successo, organizzato insieme a Kaleidos. Le selezioni si

terranno il 4 novembre e il 2 dicembre al Piccadilly di Faenza mentre la

finalissima sempre nel club faentino di Via Cavout si terra’ il 16 dicembre.

Torna Faenza Rock, uno dei piu’ storici rock contest in Italia. Nato nel

1986, grazie all’Arci, arriva alla sua 36eiesima edizione ancora piu’

longevo che mai e apre le sue iscrizioni a tutti gli artisti e band under 35

di Faenza e dei Comuni di Brisighella, Solarolo, Castel Bolognese, Casola

Valsenio, Riolo Terme, Modigliana, Tredozio e Marradi e frazioni limitrofe.

Il contest, realizzato da Materiali Musicali in collaborazione con la Casa

della Musica di Faenza e con il sostegno del Comune di Faenza, è aperto a

tutti gli artisti singoli, rapper, band, ensemble e altre formazioni

giovani di qualsiasi stile musicale residenti nei Comuni indicati sopra che

presentino almeno un brano originale.

BANDO

La presentazione del bando si terra’ domenica 2 ottobre alle ore 16 sul

Palco del MEI di Faenza intitolato Una Musica Puo’ Fare con il cantautore

Lorenzo Baglioni e i cestiti della Raggisolaris di Faenza..

Infatti, il bando e’ aperto, in collaborazione con Ridens, anche a tutti

gli artisti del territorio che vogliono presentare anche una proposta

musicale per l’Inno della Raggisolaris, la squadra di basket maschile

ufficiale della Citta’ di Faenza che in pochi anni e’ passata dalla fase

dilettantistica fino alla Serie B della Pallacanestro . L’inno prescelto

sara’ poi suonato prima di ogni partita nel PalaCattani di Faenza Le

iscrizioni, totalmente gratuite, possono pervenire via mail a:

segreteria@materialimusicali.it entro a partire da martedì 20 settembre e la

presentazione ufficiale del bando si terra’ domenica 2 ottobre al MEI 25 di

Faenza. .

La partecipazione va inviata con l’oggetto Faenza Rock 2022 corredata con:

«nome dell’artista, nome del responsabile e contatti, indirizzo completo con

città, cellulare, bio e foto, 1 mp3 e/o 1 link per ascolto di un brano».

Vale lo stesso procedimento per una proposta di un brnao per l’Inno per la

Raggisolaris indicando nell’oggetto: Inno per Raggisolaris, inviando sempre

alla stessa mail con lo stesso materiale richiesto.

Tra i vincitori delle precedenti edizioni ricordiamo, tra gli altri, i

Nobraino, gruppo musicale rock romagnolo guidato dal cantautore Lorenzo

Kruger e il cantante Dylan Luppi, giovane cantautore faentino arrivato a X

Factor, ma anche la presenza nelle tantissime edizioni di tantissimi artisti

e musicisti che oggi suonano e si esibiscono a livello nazionale e

internazionale.

Le selezioni partiranno in ottobre al Club Piccadilly e alla Birreria di

Faenza per arrivare alla finale a dicembre 2022 mentre l’inno vincitore per

Raggisolaris sara’ proclamato sempre nello stesso periodo pre-natalizio. Il

vincitore sara’ poi invitato ad esibirsi al Brindisi di Capodanno sotto la

Torre dell’Orologio di Faenza insieme alle Onde Radio.

Faenza Rock 2022 assegnera’ durante il MEI di Faenza alcuni premi speciali:

ai Caveja, vincitori dell’edizione 2021, per l’uscita del singolo Stress ,

prodotto da Materiali Musicali, alle Emisurela, il duofaentino di neo folk

formato da Anna e Angela De Leo per i grandi risultati raggiunti quest’anno

dopo avere vinto l’anno scorso il contest Il Liscio nella Reete e al duo

formato dal cantante Casco e dall’influencer Twodda per l’originailta’ del

progetto tra musica e viaggio. Infine, tra i premi regionali, realizzati con

il sostegno della Legge sulla Musica della Regione Emilia Romagna, con il

progetto Trans-Mei saranno premiati il cantautore Edgar di Savignano sul

Rubicone, la band parmense dei Malvax e la cantautrice imolese4 Milena

Mingotti.

Infine, e’ confermato il Brindisi sotto la Torre dell’Orologio come ogni

anno con le Onde Radio in Piazza del Popolo e con tante novita’.

Ai vincitori saranno assegnati premi, borse di studio, concerti dal vivo,

registrazioni e altre opportunita’ di crescita e sviluppo del proprio

progetto musicale. Per Informazioni e Adesioni: Materiali Musicali in

collaborazione con la Casa della Musica del Comune di Faenza allo

0546/606756 e Pagina Facebook Materiali Musicali e Casa della Musica di

Faenza e cellulare 349.4461825.