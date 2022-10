In uscita venerdì 21 ottobre, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato CD.

Il nuovo album, rilasciato ad un anno di distanza dal precedente ‘The Endless Journey’, è pubblicato con il supporto dell’etichetta Bitterpill Music / Believe. ‘Campfire Stories’ racconta la notte attraverso storie di vita vissuta, quel fantastico momento che inizia al tramonto e dura fino alle prime luci dell’alba. Ogni brano è un racconto a sé stante, collegato agli altri in una sorta di ‘concept album’ di tredici tracce, che descrive l’emozione della prima scintilla che accende il falò e, attraverso odio, amore, paura e rassegnazione, accompagna fino al sorgere del sole, quando il fuoco si spegne e la magia lentamente scompare…fino al successivo tramonto.

Tia Palomba dichiara: «“L’idea di ‘Campfire Stories’ nasce davanti ad un falò con una chitarra, una bottiglia di vino e qualche amico con cui cantare e raccontare storie. Il brano omonimo, ‘Campfire Stories’, racchiude in sé l’essenza del disco, il momento magico tra il tramonto e l’alba, dove tutto cambia forma.”

VIDEO LINK: https:// www.youtube.com/watch?v=kLeKByb10aI

advertisement

CHI SONO TIA PALOMBA & THE LAZY FOLKS

Tia Palomba, milanese di nascita e triestino per amore, è un polistrumentista. A 11 anni studia prima basso elettrico e contrabbasso, a 16 anni muove i primi passi nel mondo della musica, quando inizia a suonare dal vivo come bassista in alcune cover band locali.

Negli anni ha continuato a lavorare nell’ambiente musicale suonando dal vivo, componendo brani propri e jingles pubblicitari. I Lazy Folks nascono durante il lockdown 2020, ‘lazy’ perché dovendo suonare ‘a distanza’ le prove venivano svolte comodamente sui divani di casa.

Links:

Facebook: www.facebook.com/music.tia

Instagram: www.instagram.com/music.tia

YouTube: www.youtube.com/channel/UC5gVLpIBzAeGcs8q8m__9XQ

Spotify: https://open.spotify.com/artist/492rNxUQk1lr0Gr3SATver?si=FeYoX8zcQBK1aqBfwu-ivw

Tia Palomba & The Lazy Folks