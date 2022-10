Teatro Lirico di Cagliari: si alza il sipario su “Manon Lescaut”

La storia d’amore “Manon Lescaut”, opera composta fra l’estate del 1889 e l’ottobre del 1892 da Giovanni Puccini e ispirata al romanzo dell’abate Antoine François Prévost dal titolo Storia del cavaliere Des Grieux e di Manon Lescaut, sarà messa in scena al Teatro Lirico di Cagliari a partire dal 7 ottobre

Continua l’appuntamento su Spotify e Google Podcast di Unica Radio, desiderosa di raccontare il “dietro le quinte” dell’allestimento delle produzioni del Teatro Lirico di Cagliari.

Il quinto podcast è online. Racconta – con le voci dei protagonisti dei vari settori del teatro – l’allestimento di “Manon Lescaut”, in programma da venerdì 7 ottobre a sabato 15 ottobre al Lirico di Cagliari.

L’obiettivo è avvicinare il pubblico al mondo del teatro, indirizzare i giovani all’ascolto consapevole delle opere messe in scena e, non ultimo, promuovere lo spettacolo con l’intento di far conoscere la trama, i punti di vista di esperti e degli artisti che lavorano all’interno del più grande teatro della Sardegna.

Il programma vuole essere anticipazione della prima così che il pubblico possa godersi appieno l’opera con una maggiore consapevolezza e conoscenza della stessa.

Il quinto appuntamento è con “Manon Lescaut”, in programma da venerdì 7 ottobre alle ore 20.30, per seguire poi la programmazione e il calendario delle opere in programma.

