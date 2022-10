Talent Up: in California comincia la seconda fase del progetto per gli aspiranti imprenditori

Talent Up: in California la seconda fase del progetto

Quattro settimane nella Silicon Valley

Cagliari, 19 ottobre 2022 – Quattro settimane nella Silicon Valley. Un’esperienza unica, un sogno che si avvera.

I 15 ragazzi di Talent UP che hanno superato la fase di formazione che si è svolta nei mesi scorsi in Sardegna sono volati negli Stati Uniti e hanno cominciato proprio in questi giorni la loro avventura americana.

Li attende una full immersion nel più importante ecosistema di start up tra lezioni, incontri e eventi.

Un passo importante nella strada che li porterà a realizzare e rendere concreta la loro idea imprenditoriale.

Talent Up

Saranno giorni intensi di attività formative e d’aula, workshop e visite a imprese leggendarie come:

Google, Swissnex, Block 71;

per far connettere i partecipanti con l’ecosistema imprenditoriale e produttivo in modo che possano cogliere gli aspetti più innovativi.

Previste altre attività come la partecipazione a eventi di networking, hackathons, pitch challenges, simulazioni e business games finalizzate allo scambio con la communitiy locale e internazionale e al consolidamento delle competenze acquisite nel corso della formazione.

Insomma saranno giorni indimenticabili a cui seguirà poi un’altra tappa di 8 settimane a Boston in cui freequenteranno alcune business school.

Le dichiarazioni di Maika Aversano, direttrice generale dell’Aspal

“Talent Up è avanguardia – afferma Maika Aversano direttrice generale dell’Aspal – è’ un progetto di altissimo respiro che consente ai nostri giovani di toccare con mano le esperienze della Silicon Valley, di avere un contatto diretto con grandissimi imprenditori, di frequentare importanti business school e tornare in Sardegna ricchi di conoscenze, competenze e energie per realizzare le loro idee”

Ma in questi giorni c’è un altro importante evento che si tiene sempre a San Francisco dove l’Aspal ha un Desk operativo per supportare start up ed imprese sarde.

Lunedì è cominciata una business visit organizzata all’interno dello Scaleup Summit al quale sta partecipando una delegazione dell’Agenzia.

All’evento intervengono numerosi players leader nell’innovazione ed è un’occasione di incontro, confronto e esposizione ai più recenti trend tecnologici e di ampliamento dei business network..

Sempre attraverso il Desk sono in programma da questo mese di ottobre fino a marzo una serie di webinar e workshop dedicati alle startup ed imprese sarde (costituite e non) interessate all’internalizzazione, innovazione e attrazione degli investimenti in Sardegna