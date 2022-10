Sud Top Wine: oltre 600 etichette da sei regioni

Oltre 600 vini da tutto il Sud Italia: numeri importanti e in crescita per la quarta edizione di Sud Top Wine, concorso ideato e organizzato da Cronache di Gusto che vede protagoniste le migliori etichette da Campania, Sicilia, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna.

Grandi nomi della critica enologica nazionale e internazionale

Nei prossimi giorni i vini pervenuti saranno degustati da grandi nomi della critica enologica nazionale e internazionale presso Il Picciolo Etna Golf Resort & Spadi Castiglione di Sicilia (Catania), nel corso dei lavori della Commissione composta da:

Daniele Cernilli (Doctor Wine – presidente della Commissione),

Stephen Brook (Decanter),

Robert Camuto (Wine Spectator),

Andreia Debon (Bon Vivant)

Federico Latteri (Cronache di Gusto),

che valuteranno i vini suddivisi in 23 categorie, due in più rispetto alla scorsa edizione.

Ogni anno, infatti, in risposta alla continua crescita della partecipazione delle aziende, vengono aggiunte categorie per allargare la possibilità di iscrizione e riuscire ad avere come obiettivo futuro la copertura totale delle denominazioni più importanti delle regioni del Sud Italia.

Quest’anno è toccato alla Campania:

con l’aggiunta delle categorie “Altri vini bianchi campani Doc e Igt (solo vini prodotti con vitigni autoctoni o blend con autoctoni)” e “Altri vini rossi campani Doc, Docg e Igt (solo vini prodotti con vitigni autoctoni o blend con autoctoni)”.