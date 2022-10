Storie di collina di Don Ettore Cannavera

LE STORIE DELLA COLLINA DI DON ETTORE CANNAVERA IN UN PODCAST DI 12 INTERVISTE CURATO DA GIULIA CLARKSON CON YLENIA LAMPIS PER RACCONTARE L’ERRORE,

LA DETENZIONE E LA POSSIBILITA’ DI NUOVA VITA

DA MARTEDì 4 OTTOBRE ONLINE E SULLE FREQUENZE DI RADIO X

Se una volta ho sbagliato – Storie della Collina è un Podcast composto da 12 puntate basate su altrettante interviste a persone che hanno vissuto, per scelta o per necessità, nella Comunità fondata a Serdiana da Don Ettore Cannavera più di 25 anni fa.

Il podcast, prodotto editoriale della Comunità La Collina e presentato questa mattina alla Fondazione di Sardegna, è stato ideato e curato dalla giornalista e autrice Giulia Clarkson, con il supporto tecnico e le musiche di Ylenia Lampis e in collaborazione con Sergio Benoni di Radio X e Cagliari Social Radio, che diffonderà da domani, martedì 4 ottobre alle ore 9 e in replica alle ore 14:00, le puntate dai 96.8 Fm e in live streaming.

Determinanti, per la realizzazione, il finanziamento della Fondazione di Sardegna e i contributi del Comune di Serdiana e delle Cantine Argiolas.

Educatori, volontari e uomini che hanno sbagliato e scontano o hanno scontato una pena intessono un grande racconto sull’esperienza umana, mettendone a nudo anche le parti più fragili.

Con grande generosità, senza paura di menzionare l’errore e anzi spesso partendo da quello, gli intervistati mostrano apertamente le proprie debolezze ma anche la loro forza, consapevoli dell’importanza della condivisione anche attraverso il racconto e la parola detta.

Dall’esperienza ‘accogliente’ della Comunità emergono infatti storie toccanti e drammatiche, ritratti umani dalle molteplici sfumature.

Le storie raccolte all’interno della Collina – tra chi vive o ha vissuto o spera un giorno di arrivare a vivere in condivisione con i suoi principi e le sue regole – raccontano lo scontro con le esigenze di un mondo che non sempre si dimostra accogliente, il percorso verso la scoperta dell’altro non più solo nemico o rivale, nuovi approcci alla vita, al lavoro, alle relazione e l’incontro con il sé più profondo. Il progetto invita a riflettere sulla responsabilità e sulla colpa, sul libero arbitrio e sulla punizione.

Emerge, in tutta la sua assurdità, il paradosso dell’attuale sistema carcerario, ancora più drammatico quando rivolto ai minori, incapace di rieducare e fornire strumenti di crescita personale e sociale e definito “discarica sociale” e “generatore di delinquenza”, come dimostrato dall’altissimo tasso di recidiva (70%) dei ragazzi che, una volta scontato, tornano a delinquere.

Le condizioni carcerarie sono un’emergenza nazionale – e spesso internazionale – che richiede, alla base, un importante e diffuso mutamento culturale.

A fronte di una spesa molto inferiore e con un tasso di recidiva quasi inesistente (non arriva al 4%), l’esperienza della Comunità la Collina dimostra la validità della sua concezione di recupero rispetto a quella affidata al carcere.

Perché un podcast?

Sensibilizzazione e coinvolgimento della società civile, affinché sia applicato il dettato costituzionale che prevede percorsi educativi e reinserimento piuttosto che “galera” e privazioni, è fondamentale per affrontare il problema e dare, a chi ha sbagliato, la possibilità di scontare una pena comprendendo le ragioni del proprio errore, di crescere in un percorso educativo che rafforza autostima e autosufficienza, di dedicarsi a un lavoro nella prospettiva di una nuova vita.

Da qui l’idea di creare un podcast, rivolgendo anche all’esterno la vocazione educatrice della Comunità con i mezzi che la tecnologia mette oggi a disposizione, per contribuire a diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza della necessità di dare finalmente attuazione alla Costituzione e per diffondere l’idea e l’esperienza di un sistema rieducativo alternativo al carcere e basato sulla responsabilità, sull’accoglienza e sul reinserimento sociale.

Il podcast è infatti facilmente accessibile a chiunque, ed è capace di raccontare generando empatia ed emozione.

Intercetta un pubblico ampio, che potrebbe ricomprendere sia le persone che direttamente e indirettamente hanno a che fare con il sistema giudiziario, sia le stesse persone a rischio o quanti siano privi di qualsiasi riferimento sul senso della responsabilità, dell’accettazione, del rispetto delle regole e dell’essere con l’altro piuttosto che contro l’altro.

Le storie, ognuna della durata tra i 14 e 18 minuti, saranno pubblicate ogni martedì per 12 settimane sul sito della Comunità (https://www.comunitalacollina.org/storie-dalla-collina/), sul sito radiox.it, su piattaforme quali Spotify e Apple podcast e Google podcast e trasmesse alle ore 9 e in replica alle ore 14 sui 96.8 in Fm e in live streaming da Radio X.