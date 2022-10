Stanley Tucci mostra alla CNN la nostra terra e i suoi piatti tipici

“: Sardinia, Italy‘s wild west“, con queste parole la star hollywoodiana Stanley Tucci, candidato all‘Oscar per “Amabili resti”, introduce la nostra isola nel trailer della nuova puntata di “Stanley Tucci searching for Italy”, che andrà in onda domenica 16 ottobre alle 21 sulla CNN.

Stanley Tucci. Con il fondamentale supporto della Sardegna Film Commission, l’attore italo americano, per la seconda stagione della sua fortunata serie televisiva, che gira l’Italia alla ricerca di territori e tradizioni culinarie da esportazione, a Giugno ha fatto tappa nella nostra Isola. Tucci ha assaggiato la bottarga al mercato di San Benedetto a Cagliari, dove lo chef Francesco Stara gli ha fatto anche scoprire la fregola ai frutti di mare. Nel Campidano ha provato il miele dell‘apicoltore Luigi Manias, e vicino al monte Corrasi, alla fonte di su gologone, il pastore Antonio Putzu gli ha insegnato come si mungono le pecore. A Carloforte lo chef Luigi Pomata lo ha introdotto alle delizie del tonno, mentre ad Alghero la chef Antonietta Salaris gli ha offerto la sua speciale aragosta fresca.

«A ovest di Roma e proprio nel mezzo del Mar Mediterraneo, la Sardegna è così distante dal resto della penisola italiana che gli abitanti scherzano sul fatto che sia un mini-continente con costumi e idee tutte sue», dichiara Tucci: «Per millenni conquistatori e coloni da ogni parte del mondo hanno lasciato segni su questa terra, tanto che mangiare qui è come sperimentare l’equivalente culinario di uno scavo archeologico. Dopo anni di commerci , invasioni e conquiste, il popolo ha preso il meglio di ciò che è stato portato qui e lo ha fatto proprio». Per questo, prosegue, la Sardegna è «il selvaggio West d’Italia», tra «pastori, tonni, pane, astice, pecore e miele».

Stanley Tucci, nato 1960 a New York da una famiglia di origine italiana, versatile attore per il cinema e la televisione, caratterista e regista, nel corso della carriera ha vinto anche due Golden Globes per “Winchell” (1998) e “Conspiracy – Soluzione finale” (2001).

“Per molti mesi il team di produzione della Sardegna Film Commission, insieme ai location manager sardi, ha lavorato per costruire questa opportunità per la nostra isola – conferma il Presidente della Film Commission della Regione Sardegna Gianluca Aste- Siamo stati supportati dalla entusiastica adesione di sindaci, cooperative, albergatori e ristoratori che ci hanno aiutato con discrezione a coinvolgere le comunità ed i talentuosi protagonisti del nostro territorio. Non solo la Sardegna ha conquistato Stanley Tucci ma siamo sicuri che grazie al suo carisma conquisterà il mondo intero! Grazie all’audiovisivo, possiamo raggiungere ogni angolo di mondo, con un racconto originale delle nostre eccellenze”

