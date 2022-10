Abaco Teatro – CAMBIO DI PROGRAMMA: “Frammenti Rosa” del Bocheteatro inaugura domenica 23 ottobre alle 19.30 la Stagione Teatro Villaspeciosa – Autunno 2022

Si alza il sipario sulla Stagione Teatro Villaspeciosa | Autunno 2022 organizzata da Abaco Teatro al Teatro Comunale “Maria Carta” di Villaspeciosa: si parte domenica 23 ottobre alle 19.30 con “Frammenti Rosa” del Bocheteatro (Nuoro) uno spettacolo originale scritto e interpretato da Monica Corimbi, protagonista in scena con i musicisti Omar Bandinu e Fabio Coronas, per un viaggio nell’universo femminile, dedicato alle «donne che sanno ridere di se stesse e che fanno ridere».

Una pièce ironica e coinvolgente che affronta il tema complesso dell’amore, in tutte le sue sfaccettature, soffermandosi sulle dinamiche della vita di coppia: con una cifra giocosa e irriverente l’attrice e autrice propone una serie di spunti di riflessione, sfatando miti e sfidando luoghi comuni e pregiudizi per raccontare il sentimento più universale, tra le misteriose regole dell’attrazione e i rischi della routine quotidiana.

advertisement

Stagione Teatro Villaspeciosa: Autunno 2022

I segreti per una felice convivenza e gli ingredienti di una riuscita alchimia si alternano alle (dis)avventure amorose in una performance vivace e ricca di brio, dove l’artista infrange la quarta parete per creare una dimensione quasi conviviale, in una sorta di dialogo intimo e confidenziale su vari aspetti dell’esistenza, tra ricordi, emozioni e situazioni in cui è possibile riconoscersi e ritrovare parte delle proprie esperienze, pur nella consapevolezza che ogni storia d’amore è unica e irripetibile, perché diversi sono i protagonisti, le circostanze, le prospettive e al di là di possibili delusioni e amarezze, può regalare istanti preziosi di felicità.

Tra parole e note, Monica Corimbi propone il suo one-woman-show con colonna sonora (rigorosamente dal vivo) in cui si interroga sulle ragioni del cuore, che la ragione non conosce, sugli errori e le incertezze, sulle infinite variabili che influenzano il corso di una relazione: l’importante, ricorda la protagonista, è imparare a non prendersi troppo sul serio, per non drammatizzare, cercando invece di cogliere il lato tragicomico dell’esistenza, e centellinare fino in fondo tutte le piccole gioie, con la coscienza del pericolo, ma senza rinunciare alla passione.

CAMBIO DI PROGRAMMA – “Frammenti Rosa” del Bocheteatro sostituisce “Grazia Deledda tra fantasia e realtà” di Abaco Teatro e La Maschera: l’appuntamento con la pièce incentrata sulle novelle della scrittrice nuorese è stato rimandato a data da definire, a causa di un grave problema di salute di uno degli interpreti, ma l’intrigante affresco della Sardegna (e non solo) in cui fatti di cronaca si trasfigurano in narrazioni fantastiche e ricche di ironia verrà riprogrammato quanto prima e inserito in una delle prossime Stagioni al Teatro di Villaspeciosa.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

domenica 6 novembre

Miti e leggende dell’Isola rivivono sulla scena – domenica 6 novembre alle 19.30 – in “Spiriti Arcani” di Silvia Maccioni (danza) e Gianluca Erriu (pianoforte), produzione dell’Ente Concerti Città di Iglesias, tra misteriose e soprannaturali creature come le Janas, minuscole “fate” tessitrici di splendidi arazzi, dispensatrici di doni preziosi ma talvolta capricciose e crudeli, e le Surbiles, capaci di prendere sembianze animali per introdursi nelle case e succhiare il sangue dei neonati. “Spiriti Arcani”, con musiche originali di Gianluca Erriu e coreografie di Giuliana Corrias, interpretate da Silvia Maccioni, «narra la primordiale lotta tra bene e male, incarnata da Janas e Sùrbiles» – scrivono gli autori –. «Attraverso il connubio di musica, danza e arti visive vengono così rievocate le storie ancestrali che per secoli hanno costituito l’immaginario collettivo della Sardegna profonda. Una Sardegna nella quale le antiche rovine erano luoghi di fatti prodigiosi e la magia permeava ogni cosa».

domenica 20 novembre

Ironia “al femminile” – domenica 20 novembre alle 19.30 – con “Le Topastre” di Abaco Teatro con drammaturgia e regia di Marta Proietti Orzella, anche protagonista sulla scena insieme con Carla Orrù: una pièce ironica e coinvolgente, liberamente ispirata a testi di Stefano Benni e di Sergio Atzeni. Tra irresistibili e sorprendenti ritratti di donne (e non solo) le attrici danno voce a personaggi grotteschi, in una visione del mondo “alla rovescia”, dalla parte dei più deboli e fragili. «La liberazione da una condizione di sottomissione e di marginalità che le accosta ai topi è l’elemento che accomuna la storia di queste donne alla ricerca di un riscatto personale e sociale» – sottolinea Marta Proietti Orzella –. Un affresco della società divertente e irriverente, tra ingiustizie e discriminazioni, indignazione e spirito di ribellione.

domenica 4 dicembre

Una fiaba in scena – domenica 4 dicembre alle 19.30 – con “Bianca e Rossa” dell’ASMED / Balletto di Sardegna con ideazione drammaturgia e regia di Senio Giovanni Barbaro Dattena (che firma anche le canzoni e i costumi) e coreografie di Cristina Locci, realizzazione costumi a cura di Cinzia Moro e Uwe Endler con gli allievi dell’Istituto Professionale “Sandro Pertini” (Cagliari). Sotto i riflettori Senio G.B. Dattena, Luana Maoddi, Lucas Monteiro Delfino e Valeria Russo. «“Bianca e Rossa” è la liberissima interpretazione de “L’amore delle tre melagrane”, una fiaba popolare dell’ottocento italiano» – spiega Senio G.B. Dattena: «in questa storia ci sono tutti gli ingredienti della fiaba: le magie, i conflitti, le trasformazioni e, naturalmente, l’amore. Come in tutte le fiabe il buon protagonista, questa volta un principe, riuscirà a sconfiggere il male e quindi a salvare se stesso e, forse, il mondo».

domenica 11 dicembre

Un astuto e intraprendente felino farà la fortuna del figlio di un mugnaio – domenica 11 dicembre alle 19.30 – con “Il Gatto dagli stivali”, uno spettacolo del Teatro d’Inverno ispirato alla celebre fiaba nella versione di Charles Perrault, con adattamento e regia di Giuseppe Ligios, anche protagonista in scena insieme con Gianfranco Corona e Giuseppe Caragliu. Quell’animale parlante e pensante, unica eredità lasciatagli dal padre, farà apparire il giovane come un gran signore, tal Marchese di Carabas, proprietario di terre e castelli nonché suddito devoto del re, tanto da fargli ottenere un invito a corte. «Capita nel rimaneggiare un classico che ci si conceda qualche libertà» – rivela Giuseppe Ligios –. «Mentre nell’originale bastano dei bei vestiti e un bel faccino per indurre un re a concedere, con estrema leggerezza, la mano di sua figlia, in questa trasposizione il sovrano starà al gioco dei due protagonisti salvo metterne alla prova l’onestà»… prima di giungere all’atteso lieto fine.

domenica 18 dicembre

Finale con brio – domenica 18 dicembre alle 19.30 – con “Una cena d’addio” di Alexandre de la Patellière e Matthieu Delaporte (gli autori de “Le Prénom”, da cui è stato tratto, oltre all’omonimo film, anche “Il nome del figlio” di Francesca Archibugi con Alessandro Gassmann e Valeria Golino), nella mise en scène di Onda Larsen con Fondazione Via Maestra e Compagni di Viaggio: sotto i riflettori Riccardo De Leo, Gianluca Guastella e Lia Tomatis, per la regia di Andrea Borini, per una commedia scoppiettante e attuale, incentrata sulla scelta di una giovane coppia di ridurre il giro delle amicizie. Ma prima di escluderli per sempre dalle loro vite, organizzeranno per ciascuno di coloro che non intendono frequentare mai più un’ultima cena, così da lasciare un buon ricordo di sé. Non tutto va come stabilito e nonostante il loro simpatico cinismo i protagonisti si trovano a fare i conti con la realtà, con risvolti imprevedibili che rischiano di mandare a monte il loro progetto, e situazioni tragicomiche e paradossali.

MATINEES PER LE SCUOLE

Il Teatro Comunale “Maria Carta” di Villaspeciosa ospita anche le matinées dedicate agli studenti: lunedì 24 e martedì 25 ottobre appuntamento con “Grazia Deledda tra fantasia e realtà” con Rosalba Piras, Anna Pia, Tiziano Polese e Enzo Parodo (sua la regia) e con Tonino Macis alla chitarra (produzione Abaco Teatro – La Maschera) per riscoprire alcuni dei racconti meno conosciuti della scrittrice nuorese Premio Nobel, ispirati a fatti di cronaca, ma trasfigurati in chiave poetica. Il linguaggio teatrale e le scelte registiche rispettano la “semplicità” dei testi: «personaggi e situazioni sono stilizzati in un affresco di immediato impatto e comprensibilità, percorso dall’ironia e a tratti dalla pura comicità» – ricorda Enzo Parodo –. «Per tali motivi lo spettacolo si è rivelato vincente nell’approccio anche con il pubblico più giovane, coinvolto e affascinato dalla messinscena».

“Il curioso caso del Dr. Doppler” scritto da Lia Tomatis e diretto da Riccardo De Leo (produzione Onda Larsen), in programma lunedì 19 dicembre , racconta la strana avventura di un ricercatore universitario, assunto per dare lezioni private di fisica a un miliardario che aspira, attraverso un’identificazione con Christian Doppler, niente meno che all’immortalità. Tra scienza e “magia” la pièce interpretata da Riccardo De Leo, Gianluca Guastella e Lia Tomatis ricostruisce l’analisi dell’“Effetto Doppler” ovvero il cambiamento apparente di frequenza dato dal movimento della sorgente rispetto all’osservatore. Focus sulla figura e il lavoro del matematico e fisico austriaco, per «far comprendere il peso e l’importanza che gli scienziati hanno avuto nella storia dell’umanità e quanto sia essenziale per l’uomo non smettere di cercare, interessarsi, capire e scoprire».

LABORATORI

Abaco Teatro porta avanti a Villaspeciosa un progetto di diffusione della cultura teatrale e di inclusione attraverso una serie di laboratori creativi rivolti ad adulti e bambini.

La Stagione Teatro Villaspeciosa | Autunno 2022 al Teatro Comunale “Maria Carta” di Villaspeciosa è organizzata da Abaco Teatro con la direzione artistica di Rosalba Piras, in collaborazione con le associazioni Nudi Crudi, Librart, Ricreando con il patrocinio e il sostegno dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e Spettacoli del Comune di Villaspeciosa e con il contributo della Fondazione di Sardegna. Media partner: Radio Sintony.

INFO & PREZZI

Stagione Teatro Villaspeciosa | Autunno 2022

Abbonamento a 6 spettacoli: intero € 35 – ridotto* € 25

Biglietti: intero € 7 – ridotto* € 5

biglietto speciale per le scuole: € 3 a bambino

* riduzioni per bambini, studenti fino a 26 anni e tutti i residenti a Villaspeciosa)

INFO E PRENOTAZIONI

Tel 3478928141 su WhatsApp

L’ingresso agli spettacoli sarà regolato dalle norme COVID in vigore

Teatro Comunale “Maria Carta” – via Tuveri – Villaspeciosa

aabaco@gmail.com – www.abacoteatro.it – FB ABACO TEATRO Blogger

www.teatrodivillaspeciosa.it – FB TEATRO DI VILLASPECIOSA – ABACO