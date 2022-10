Sperimentazione idrogeno: online l’inaugurazione del laboratorio

Il Gruppo Pietro Fiorentini è lieto di annunciare la prossima inaugurazione di un nuovo laboratorio per la sperimentazione dell’idrogeno, localizzato all’interno del proprio quartier generale di Arcugnano (Vicenza). Il centro sarà un luogo in cui la ricerca e lo sviluppo industriale si incontreranno per accelerare l’innovazione tecnologica, con l’aspirazione di diventare polo di eccellenza per l’intero territorio nazionale e punto formativo per la comunità. Tutti coloro che lo desiderano sono invitati a partecipare all’evento di inaugurazione virtuale del laboratorio, che si terrà giovedì 20 ottobre 2022 dalle ore 15. L’evento sarà anche l’occasione per approfondire alcune tra le tematiche oggi più sfidanti per il mondo energetico di domani: dai processi di generazione dell’idrogeno alla necessaria evoluzione delle infrastrutture odierne, fino alle sue future applicazioni. Interventi Per arricchire con ulteriori spunti e punti di vista la conversazione sui temi citati, saranno presenti alcuni tra i maggiori esperti a livello nazionale in ambito idrogeno: advertisement Cristina Maggi , Direttrice @H2IT

, Direttrice @H2IT Stephen McPhail , International Business Development Manager Hydrogen @Kiwa Italia

, International Business Development Manager Hydrogen @Kiwa Italia Matteo Robino , Hydrogen Technical Specialist @Snam

, Hydrogen Technical Specialist @Snam Claudio Marcantonini , Funzionario Segreteria Tecnica di Divisione @ARERA

, Funzionario Segreteria Tecnica di Divisione @ARERA Matteo Pettenuzzo , CEO @3P Safety

, CEO @3P Safety Michele Mazzaro , Dirigente Superiore dei Vigili del Fuoco

, Dirigente Superiore dei Vigili del Fuoco Gianluca Valenti , Associate Professor in Energy Engineering @Politecnico di Milano

, Associate Professor in Energy Engineering @Politecnico di Milano Paolo Tafani , Direttore Tecnico @Tifernogas

, Direttore Tecnico @Tifernogas Simone Mausoli , Hydrogen Product Leader @Bureau Veritas

, Hydrogen Product Leader @Bureau Veritas Lorenzo Privitera, Head of Hydrogen Unit @A2A Giorgio Segre , Head of Business Development Gas @Italgas

, Head of Business Development Gas @Italgas Raffaele Cattaneo , Assessore Regionale all’Ambiente e al Clima @Regione Lombardia

, Assessore Regionale all’Ambiente e al Clima @Regione Lombardia Andrea Manini , Innovation Director @BDR Thermea Group

, Innovation Director @BDR Thermea Group Leonardo Salcerini , CEO @Toyota Material Handling

, CEO @Toyota Material Handling Stefano Passerini , Direttore @Helmholtz Institute Ulm

, Direttore @Helmholtz Institute Ulm Giulia Monteleone, Responsabile Divisione Produzione, Storage e Utilizzo dell’Energia @Enea Moderatore dell’evento sarà Maurizio Melis, conduttore radiofonico e divulgatore di scienza e tecnologia che conduce la trasmissione quotidiana “Smart City, Voci e Luoghi dell’Innovazione” su Radio 24 – Il sole 24 Ore. La partecipazione all’evento virtuale è libera, previa registrazione qui.