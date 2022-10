Siniscola, al via la riqualificazione del canale Vivarelli

SINISCOLA, AL VIA IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CANALE VIVARELLI. IL PRESIDENTE CARTA: “DA PROBLEMA A RISORSA PER LO SVILUPPO DEL PAESE”

“Finalmente il Comune di Siniscola ha un progetto sul canale Vivarelli, la Caletta e la loro valorizzazione”. Lo annuncia Marco Carta, presidente del Consiglio comunale di Siniscola, che ha presentato il progetto di riqualificazione del canale Vivarelli e dell’area adiacente.

“Si tratta di un progetto molto importante – spiega Carta – in linea con la necessità di intervenire il prima possibile per la ristrutturazione del canale, a causa delle emergenze ambientali ad esso collegate”. Una soluzione definitiva al problema idraulico-ambientale che si trascina da anni, ma anche una serie di interventi mirati su tutta l’area che intersecano l’ambito storico-culturale con quello naturalistico, insieme alla realizzazione di più precise opere di riqualificazione e rigenerazione che ne garantiscano la fruibilità.

“Il canale Vivarelli è un’infrastruttura necessaria alla bonifica de La Caletta, un territorio che ha un ruolo centrale non soltanto per Siniscola, ma per l’intero Montalbo, un vero e proprio punto strategico in chiave economica e turistica. È dunque per questo motivo – prosegue Carta – che la valorizzazione del canale è fondamentale per sviluppare una più ampia qualificazione dell’abitato de La Caletta, sviluppando un progetto di rigenerazione che migliori la qualità dell’assetto urbanistico, incidendo notevolmente sul turismo”.

“Si tratta di un progetto al quale tengo particolarmente e che ho portato avanti di persona – precisa il presidente del Consiglio comunale –. A mio avviso, la politica in ambito locale non deve avere sul tavolo tanti progetti incompiuti, ma bisogna concentrarsi su un progetto per volta, identificando il problema e trovando subito la soluzione per risolverlo definitivamente. Come in questo caso. Una metodologia di lavoro completamente diversa rispetto al passato, che poggia le proprie basi su fatti concreti e non sulle parole”.

“Ora – conclude Marco Carta – faremo in modo che si proceda rapidamente con la ricerca dei bandi di finanziamento e con la realizzazione del progetto, al fine di valorizzare nel migliore dei modi il comune di Siniscola e tutto il territorio”.