Nasce anche a Ragusa la Sezione Provinciale dell’Associazione U.N.I.M.R.I. Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Dopo mesi di intenso lavoro, su iniziativa di alcuni insigniti iblei, si costituisce anche a Ragusa la Sezione provinciale UNIMRI, associazione nata a livello nazionale nel 2015 dalla volontà di alcune persone di mettere a fattor comune la propria esperienza, riferita a quell’impegno riconosciuto con il conferimento di una importante distinzione onorifica, quale è quella dell’”Ordine al Merito della Repubblica Italiana”.

Si tratta, in particolare, di Cavalieri, Ufficiali, Commendatori, Grandi Ufficiali e Cavalieri di Gran Croce, questi i gradi dell’Ordine, ai quali è stato conferito il titolo onorifico per avere acquisto, come recita l’atto costitutivo dell’Ordine al Merito, “benemerenze verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari” e che adesso, mettendosi insieme, hanno deciso di testimoniare e dare atto del vero significato di tali onorificenze, inteso come impegno a coltivare costantemente i valori di cui ciascuno è portatore e a divulgare l’ampio bagaglio di conoscenze acquisite per le attività svolte.

L’idea, in particolare, nel rispetto delle finalità associative, sintetizzate nel motto dell’Associazione “Acta non verba”, cioè “Fatti e non parole” proprio per sottolineare l’impegno fattivo di tutti i soci e lo spirito di servizio che deve sempre connotare l’operato di ogni socio insignito a testimonianza dei meriti che gli sono stati riconosciuti dallo Stato, è quella di promuovere sul territorio mirate iniziate volte al raggiungimento di nobili obiettivi, quali la salvaguardia di comportamenti eticamente corretti e di sani principi morali, la tutela di sentimenti di fedeltà alle istituzioni nonchè il rispetto della legalità.

La costituzione formale della Sezione provinciale, con l’elezione del Presidente e del Consiglio direttivo, avverrà nel comune capoluogo sabato prossimo 15 ottobre nei locali del Mediterraneo Palace con inizio dei lavori alle ore 10,30.

Nell’occasione è stata organizzata anche una Conferenza su “Valori, Solidarietà ed educazione alla legalità, assi portanti dell’azione dell’associazionismo UNIMRI” tenuta dal Cav. Prof. Francesco Pira, Vice Presidente nazionale UNIMRI, Professore associato di sociologia all’Univiversità di Messina.

Sono stati invitati nell’occasione le Autorità locali e saranno presenti il Presidente Nazionale e il Presidente Regionale dell’UNIMRI Cav. Giovanni Porcaro e Cav. Franco Messina.

