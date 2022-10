Seconda edizione del Festival letterario “Morròculas”

Evento segnalato da Giuseppina Carta

Manca pochissimo all’inizio della seconda edizione di “Morròculas, il Festival della letteratura per bambini e ragazzi”.

advertisement

La prima tappa della manifestazione si terrà a Banari, venerdì 22 ottobre 2021, la seconda giornata si terrà a Cheremule, sabato 23 ottobre 2021, la terza giornata si terrà a Bonnanaro, venerdì 29 ottobre 2021. Chiuderà la manifestazione la tappa di Pattada, sabato 30 ottobre 2021.

La formula di questa seconda edizione è rimasta immutata. La prima parte di ogni incontro è dedicata alla presentazione di un libro per bambini/ragazzi, a seguire alcuni esperti terranno un laboratorio ludico-didattico riservato ai bambini e, per concludere il dott. Lorenzo Braina terrà una conferenza educativa a cui potranno prendere parte insegnanti, genitori, educatori, assistenti sociali, operatori sociali, ludotecari e tutti gli interessati all’argomento.

ATTENZIONE: come previsto dalle norme e dai protocolli in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la partecipazione agli eventi sarà contingentata, per questa ragione, oltre a dover esibire il Green Pass agli addetti all’accoglienza, è necessario prenotare il posto per gli eventi ai quali si intende prendere parte.

Ricordiamo, inoltre, che tutti gli eventi inseriti nel programma del Festival Letterario “Morròculas” sono gratuiti.

BANARI, 22 OTTOBRE 2021 Pomeriggio (ore 17:00) – Centro Polivalente

Incontro con l’autore (bambini e ragazzi) Nicola Dessì (archeologo) presenta “La preistoria della Sardegna: dalle origini all’età del rame” – edizioni Condaghes.

Dialoga con l’autore Giuseppina Deligia (storica dell’arte, docente e travel blogger)

Pomeriggio (ore 18:00) – Biblioteca comunale “Barore Sassu”

Officina creativa : “In viaggio nel tempo”, laboratorio didattico di archeologia sperimentale, a cura della Cooperativa “Sa Rundine”.

Nel corso del laboratorio i bambini verranno coinvolti in alcune delle attività che venivano svolte dai nostri antichi progenitori come la realizzazione di manine sugli esempi preistorici, su supporto cartaceo, l’utilizzo del trapano a volano per la realizzazione di monili e il tiro con l’arco. Inoltre potranno assistere alla dimostrazione della scheggiatura e all’immanicatura di una cuspide.

Pomeriggio (18:00) – Centro Polivalente Conferenza educativa tenuta dal dott. Lorenzo Braina: “Educare all’autostima: timidezza, riservatezza, ansie e fobie sociali nel tempo del Covid”.

CHEREMULE, SABATO 23 OTTOBRE 2021 Pomeriggio (ore 17:00) – Centro Culturale “Spanedda”

Incontro con l’autore (bambini e ragazzi) Franca Falchi presenta “La paura ha sempre un biscotto in tasca” – Catartica Edizioni.

Dialoga con l’autrice Daniela Piras (giornalista e scrittrice).

Pomeriggio (ore 18:00) – Centro Culturale “Spanedda” Officina creativa: “Manipoliamo”, laboratorio di manipolazione e creazione di un animale con l’uso della plastilina, a cura della plastilinista Monica Tronci.

Pomeriggio (18:00) – Centro Culturale “Spanedda” Conferenza educativa tenuta dal dott. Lorenzo Braina: “È tempo di rinascere”.

Questo tempo ci ha ricordato che la vita è un viaggio tutto compreso. Che alcune fermate sono previste o prevedibili e altre totalmente inattese. Chi educa non può scegliere in quale fermata farlo ma è chiamato a condurre sempre e comunque. Che educatori essere nella più inattesa delle fermate?

BONNANARO, VENERDÌ 29 OTTOBRE 2021 Pomeriggio (ore 17:00) – Centro Sociale

Incontro con l’autore (bambini e ragazzi) Eleonora Cattogno (esperta in didattica museale) presenta “Le strane avventure di Archeocòsi”, Panoramika Editrice;

Dialoga con l’autrice Daniela Piras (giornalista e scrittrice).

Pomeriggio (ore 18:00) – Biblioteca Comunale Officina creativa: Laboratorio “Nel mondo di Rodari”, letture e giochi creativi. Questo laboratorio nasce con lo scopo di permettere ai bambini di avvicinarsi e immergersi nel fantasioso mondo di Gianni Rodari. Il punto di partenza è sempre la lettura e la comprensione di un testo. Partendo dal reading si sviluppano una serie di connessioni alla vita reale e giochi creativi strettamente legati al mondo di ogni bambino.

A cura dell’Associazione culturale “Càmpana de runda”. Pomeriggio (18:00) – Centro Sociale. Conferenza educativa tenuta dal dott. Lorenzo Braina “Che tu sia felice: scuola ed educazione tra obbligo e desiderio”.

Nelle situazioni più complicate, in quelle in cui bambini e ragazzi sembrano realmente persi alla vita, c’è un solo desiderio che i genitori hanno: che lui sia felice. Non bei voti, non ubbidienza, non qualsivoglia aspettativa, solo felicità. Ma l’educazione può educare alla felicità? E questo significa mettere o togliere limiti, accontentare o vietare, liberare o limitare? Intorno a questi temi l’autore svilupperà il suo monologo educativo.

PATTADA, SABATO 30 OTTOBRE 2021 Pomeriggio (ore 17:00) – Ex cinema “Santa Croce”

Incontro con l’autore (bambini e ragazzi). Monica Tronci (plastilinista) presenta “I Plastilibri”; dialoga con l’autotrice Daniela Piras (giornalista e scrittrice).

Pomeriggio (ore 18:00) – Ex cinema “Santa Croce” Officina creativa – “Gli Sporcelli”, narrazione ispirata a “Gli Sporcelli” di Roald Dahl, con Maurizio Giordo.

“Riprendiamo il ritmo”, laboratorio di body percussion, a cura di Maurizio Giordo.

Finito il primo lockdown del 2020, il laboratorio RIPRENDIAMO IL RITMO è nato dall’esigenza di riappropriarsi del “semplice” stare insieme e condividere la fiducia dello stare e fare insieme. Il linguaggio della musica e, in particolar modo, del ritmo sono i più efficaci per guidare e far suonare un cerchio di suonatori corporei, attraverso il corpo, il battito, il suono e la voce.

Pomeriggio (19:00) – Ex cinema “Santa Croce” Conferenza educativa tenuta dal dott. Lorenzo Braina: “Ribelli e silenti: l’educazione dell’adolescenza nel nuovo tempo”.

La conferenza affronterà le varie fasi dell’adolescenza, concentrandosi nello specifico sui modi in cui gli adolescenti di oggi manifestano le piccole e grandi difficoltà evolutive e sul modo in cui gli adulti possono approcciarsi a queste.