Sardinia Gran Slam – Campionato del Mondo di Formula Kite, è il giorno del maestrale e delle conferme: Vodisek e Moroz ancora in testa

Lo sloveno e la statunitense si sono confermati i migliori anche al termine delle prime regate della Flotta Gold dei Campionato del Mondo di Formula Kite, in un venerdì ventoso e piovoso. Il singaporiano Maeder e il francese Mazella non mollano la presa in vista degli ultimi due giorni. Settimo – e primo degli azzurri – Lorenzo Boschetti

Neanche un violento scroscio di pioggia, registrato nella spiaggia del Poetto di Cagliari nelle prime ore del pomeriggio, ha fermato i campioni del kite mondiale. Nella giornata odierna gli atleti si sono dati battaglia nelle prime regate della Flotta Gold del Sardinia Grand Slam, valido come Campionato del Mondo di Formula Kite (Classe Olimpica).

Assieme alla pioggia, a Cagliari, sono arrivate anche le conferme delle regate di qualifica dei giorni scorsi. Lo sloveno Toni Vodisek e la plurititolata statunitense Daniela Moroz sembrano i più in palla con i venti di maestrale che spirano nel Golfo degli Angeli; gli avversari promettono comunque battaglia in vista delle prossime due giornate che assegneranno i titoli iridati per la stagione 2022.

Approdato alla Flotta Gold da leader, Toni Vodisek ha confermato la propria eccellente condizione piazzandosi secondo nella prima regata di giornata dietro Maximilian Maeder e vincendo le due successive, prima del problema tecnico che lo ha fermato nella quarta. “Sono soddisfatto. Oggi c’è stata una bella sfida con Maximilian, che è stato bravissimo. Peccato per il frontstall all’ultima regata, ma pazienza. Lui è al momento il mio principale avversario ma non l’unico. Ci sarà da divertirsi fino a domenica”, il commento di Vodisek.

Giornata di Campionati del Mondo di Formula Kite da incorniciare anche per Maeder: per il singaporiano due successi e due secondi posti. “Oggi è stata una giornata grandiosa, sono davvero contento. I rivali sono fortissimi, il vento impegnativo. Sono felicissimo di essere tornato tra i migliori. É stata una gran gara: bisognava essere veloci ma anche saper leggere il vento. Queste sono le occasioni in cui mettere a frutto tutto l’allenamento fatto”, le parole del 16enne.

Spettacolare la quarta regata della Flotta Gold con il transalpino Benoit Gomez, specialista nella lettura del vento, unico a scegliere in partenza il lato destro del tracciato, poi la rimonta di Maeder seguito da Theo de Ramecourt e dall’azzurro Lorenzo Boschetti, settimo in classifica generale e primo degli italiani.

“Le condizioni erano difficili e tutti andavano davvero forte. I mesi passati qui a Cagliari gli scorsi due inverni hanno aiutato – ha detto Boschetti – nell’ultima prova ho chiuso terzo: ero secondo, ma ho preso un buco di vento nell’ultima poppa. Il passo c’è, qualche errore di troppo anche, ma non regatiamo mai in queste condizioni. Stiamo lavorando molto bene come squadra: lo scorso anno i francesi sembravano imprendibili, quest’anno con Ricky e Mario riusciamo spesso a star loro davanti”.

Nella gara femminile la grande favorita Daniela Moroz ha frenato solo nella gara della Flotta Gold, rimediando una squalifica UFD. La statunitense, cinque volte iridata, è tornata poi alle sue “abitudini” aggiudicandosi la seconda e la terza prova di giornata e dominando letteralmente la quarta.

“Mi sono divertita moltissimo in queste condizioni; Lauriane era vicina ed è stata una giornata entusiasmante. Nella prima gara ho commesso un piccolo errore, ma ho pensato che può succedere e non mi sono fatta condizionare, poi ho dimostrato di essere velocissima e ho portato a casa altre tre importanti vittorie” ha commentato Moroz.

Alle sue spalle, nella Flotta Gold femminile, c’è sempre la francese Lauriane Nolot, tornata a imporsi sulle rivali nella prima regata del venerdì, per poi “accontentarsi” di un terzo e due secondi posti. Diciottesimo posto per l’unica azzurra in gara nella Flotta Gold, Maggie Eillen Pescetto.

Campionato del Mondo di Formula Kite: sabato e domenica live streaming per le sfide finali

Sabato 15 ottobre e domenica 16 le sfide conclusive dei Campionati del Mondo di Formula Kite saranno trasmesse live in streaming sulle piattaforme Facebook dell’evento e di IKA, l’associazione internazionale di kiteboarding.

L’evento raggiungerà oltre 140 Paesi in tutto il mondo, con servizi e speciali dedicati. Anche gli highlights giornalieri sono diffusi sulle piattaforme Facebook e Youtube dell’evento e di IKA.

Classifica DONNE dopo 9 regate

1. Daniela Moroz USA – 7p

2. Lauriane Nolot FRA – 9p

3. Poema Newland FRA – 24p

Classifica UOMINI dopo 10 regate

1. Toni Vodisek SLO – 10p

2. Maximilian Maeder SGP – 13p

3. Axel Mazella FRA – 19p