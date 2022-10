Sardegna: Prosegue il bel tempo, prime stratificazioni in serata.

advertisement

VENERDI’: L’alta pressione si indebolisce sotto l’azione di una circolazione depressionaria in approfondimento sull’Europa occidentale. Ne consegue tempo ancora asciutto sulla Sardegna ma con nuvolosità medio alta di passaggio. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione. Mare di Sardegna da mosso a molto mosso; Canale e Tirreno da poco mosso a mosso. Temperature stabili o in locale flessione.