Sardegna, isola sempre più spoglia: a Terralba le fiamme divorano ettari di aree agricole e rimboschimenti

Su un totale di quindici incendi divampati in data 5 ottobre in Sardegna, se ne segnala uno per la cui soppressione il Corpo forestale ha fatto ricorso ai mezzi aerei del sistema regionale antincendio

In archivio l’ennesima giornata funesta per il territorio della Sardegna, violato anche oggi – da nord a sud – dalle fiamme.

Quindici gli incendi complessivamente divampati nell’isola. Per individuare quello di maggiori proporzioni è necessario fare tappa in provincia di Oristano, per la precisione presso il comune di Terralba: circa 1,5 ettari di aree agricole e rimboschimenti a Eucalyptus sono andati in fumo in località “Pauli Longas”.

Lo spegnimento è stato coordinato dalla Stazione del Corpo Forestale di Marrubiu, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu. Sul posto è intervenuta anche una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Santa Giusta.