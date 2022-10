Sardegna Film Commission e Festival Tuttestorie: incontro degli autori con il progetto NAS

Sardegna Film Commission e Festival Tuttestorie: Le nuove frontiere dell’immaginazione sotto il segno della sostenibilità. È l’incontro degli autori con il progetto NAS – Nuova Animazione in Sardegna

Sardegna Film Commission e Festival Tuttestorie

La collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission, partner sul fronte del marketing territoriale e della progettazione comune di attività di scouting e networking artistico, si conferma in pieno nell’affinità di visione e intenti per l’edizione 2022 del Festival di letteratura per l’infanzia Tuttestorie (in programma all’Exma di Cagliari dal 6 al 9 ottobre), creando una forte connessione con il progetto NAS – Nuova Animazione in Sardegna, il laboratorio di produzione e formazione permanente che da Cagliari coinvolge l’intera isola per la formazione di giovani animatori che possano realizzare progetti di animazione per il cinema e la serialità Tv made in Sardegna.

Gli incontri con gli illustratori

Nel cuore della Ex Manifattura Tabacchi, gli animatori dei corsi di alta specializzazione 2D incontrano alcuni illustratori eccellenti ed autori di libri per l’infanzia di punta, fortemente voluti dal Festival Tuttestorie, prendendo parte a nuovi momenti di formazione specialistica, favorendo la condivisione e la possibilità di scambio reciproco tra giovani talenti e i grandi professionisti del settore, promuovendo l’Isola e consentendo di approfondire una riflessione consapevole sulle più scottanti questioni ambientali e i modi per affrontarle attraverso la creatività, l’illustrazione e le forme ibride di creazione audiovisiva.

Primo evento

Il primo evento, “Vedere mondi – Raccontare per immagini”, si articola tra il 5 e il 6 ottobre attraverso l’incontro con Mo Willems, popolarissimo autore, illustratore e cartoonist americano, presenza costante ai primi posti delle classifiche del New York Times, e quello con Johanna Schaible, artista e illustratrice svizzera che ama spaziare dal collage alla pittura, dalla calligrafia alle matite fino alla tessitura con carta di giornale.

Secondo appuntamento

Il secondo appuntamento, il 6 ottobre, “La Terra siamo noi – Raccontare il cambiamento climatico”, prevede l’incontro con Andri Snær Magnason, scrittore, poeta, performer islandese, attivista ambientale, impegnato da anni nella divulgazione di temi ecologici, e a seguire quello con Nicola Davies, zoologa, scrittrice e divulgatrice scientifica inglese vincitrice due volte del Premio Andersen.

Alcune dichiarazioni

“L’urgenza di far incontrare visioni, universi e sensibilità così fortemente attente all’ascolto del Pianeta, in un incrocio di originalità, forme e piattaforme potentissime non può che diventare il terreno condiviso di investimento tra la nostra Film Commission e un’istituzione imprescindibile per la narrazione under 18 come il Festival Tuttestorie, a conferma che lo sviluppo di storie e personaggi originali oggi più che mai diventano viatico per l’ecosistema audiovisivo –

sottolinea il Presidente di Sardegna Film Commission, Gianluca Aste.

“L’impegno della Regione Sardegna per costruire i nuovi spettatori e talenti per le industrie creative è sostenuto, attraverso la delega data alla Sardegna Film Commission, con le opportunità condivise per la formazione e l’alta specializzazione dei talenti, e conferma il fortissimo radicamento territoriale e la nostra governance, rafforzando la connessione con le manifestazioni dell’eccellenza made in Sardegna nel mondo”.