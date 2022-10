Sardegna: Asciutto e caldo con qualche velatura di passaggio

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale occidentale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale orientale, litorale meridionale, interne meridionali, interne settentrionali e rilievi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3900 metri. Mare di Sardegna e Tirreno poco mosso; Canale da poco mosso a mosso.

advertisement