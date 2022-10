Ryanair: l’operativo invernale 2022 per Cagliari

Ryanair presenta l’operativo per l’inverno 2022 da e per Cagliari

È stato presentato stamattina all’aeroporto di Cagliari l’operativo invernale 2022 di Ryanair da e per Cagliari.

Erano presenti e sono intervenuti alla conferenza:

Mauro Bolla : Country Manager Ryanair per l’Italia;

: Country Manager Ryanair per l’Italia; Gianni Chessa: Assessore regionale Turismo;

Assessore regionale Turismo; Renato Branca: Chief Executive Officer SOGAER;

Chief Executive Officer SOGAER; David Crognaletti: Chief Commercial Officer SOGAER.

L’operativo per l’inverno 2022 da e per Cagliari

Ryanair presenta il proprio operativo per l’inverno 2022 da e per Cagliari, che comprende:

23 rotte con una nuova rotta da Genova; oltre 180 voli settimanali (con +10% di capacità rispetto all’inverno 2019); oltre 1700 posti di lavoro in totale, inclusi 60 posti diretti altamente retribuiti per gli equipaggi Ryanair.

Vi è, inoltre, una promozione a 24,99 euro per prenotare da oggi (11 ottobre 2022) fino a marzo 2023 da e per Cagliari (Sito ufficiale Ryanair)

Il team di Ryanair segue sempre con attenzione le attività dell’aeroporto di Cagliari per la costruzione di un percorso mirato non solo a sfruttare l’attrattività della Sardegna nei mesi estivi ma a spingere ancor di più per fare conoscere Cagliari e il sud Sardegna come meta che può essere frequentata dodici mesi all’anno.

Settembre ha visto transitare oltre 520 mila passeggeri; ottobre segnerà molto probabilmente il mese record di sempre, anche meglio del 2019, grazie a diversi eventi importanti, sportivi e non.

La compagnia continua a rinforzare la sua presenza rispetto al periodo pre pandemico.

Ryanair festeggia, inoltre, 25 anni di attività: una realtà che continua a crescere.

Percorsi mirati a far conoscere Cagliari e il Sud Sardegna

L’Assessore regionale al Turismo Gianni Chessa ha sottolineato l’impegno della Regione Sardegna nella costruzione di percorsi mirati a far conoscere Cagliari e il Sud Sardegna come meta visitabile tutto l’anno:

“è in programma un evento sportivo molto importante nel 2023 che porterà molte persone a visitare la nostra città; dobbiamo lavorare ancora di più per dare certezza alle compagnie con cui collaboriamo.

Lavoriamo per trovare forme aggiuntive e diverse con le compagnie private e con l’ausilio di chi gestisce aeroporti e porti: concordati di promozione e forme di investimento che è possibile realizzare. Dobbiamo trovare altre e nuove soluzioni”.

L’Assessore ha poi voluto ringraziare la compagnia per la serietà con la quale permette ai passeggeri di viaggiare in ogni mese dell’anno, soprattutto a fronte delle numerose difficoltà dovute alla continuità territoriale, un vero e proprio dramma per la Sardegna.

“Un’isola che vive di turismo tutto l’anno è possibile con la certezza e la programmazione. È necessario investire di più. Siamo pronti a farlo” conclude Chessa.

Salvaguardia posti di lavoro e investimenti locali

David Crognaletti, Chief Commercial Officer SOGAER, ha evidenziato come, durante la pandemia e con le conseguenti difficoltà, SOGAER abbia sentito molto forte l’esigenza di salvaguardare i posti di lavoro:

“durante la pandemia per noi era importantissimo salvaguardare i posti lavoro. SOGAER ha avuto la fortuna di poter utilizzare la cassa integrazione ma dovevamo considerare anche tutti i negozi e le attività presenti in aeroporto. Siamo riusciti a riaprire tutto e a garantire tranquillità e lavoro ai dipendenti”.

Crognaletti ha, inoltre, posto l’attenzione sulla necessità di investire su una risorsa che forse è rimasta in secondo piano negli ultimi anni, l’archeologia, che deve essere assolutamente valorizzata attraverso un’offerta di prodotti in linea con il mercato del business locale.

Ryanair: network europeo e piano di investimenti sulla flotta

Mauro Bolla, Country Manager Ryanair per l’Italia, ha illustrato gli ottimi risultati della compagnia e ha delineato il nuovo piano di investimenti sulla flotta:

“Ryanair è la compagnia numero uno in Europa per traffico, con 90% OTP (on time performance) e con un solido bilancio. Il Network europeo presenta 225 aeroporti serviti, 5 nuove basi previste in inverno con 36 paesi coperti.

Il Piano di investimenti sulla flotta prevede un ordine di 210 Boeing Gamechanger, macchine che permettono di aumentare la presenza nel territorio e allo stesso tempo di aumentare la capacità di trasporto passeggeri (4% in più di passeggeri) con un basso impatto ambientale”.

Con l’attuale panorama internazionale che vede in atto una guerra, l’inflazione alle stelle e la gestione del covid, gli investimenti per il periodo invernale devono essere garantiti in un’ottica migliorativa.

Ryanair continua ad impegnarsi per garantire la sua presenza in Sardegna e, soprattutto a Cagliari.

Elena Elisa Campanella