Roma, Arrestati dipendenti Ama. Rubavano carburante dai mezzi

La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito una custodia in carcere nei confronti di 7 soggetti, di cui 4 dipendenti di Ama, indagati per associazione a delinquere finalizzata al peculato, in relazione alla sottrazione di carburante da automezzi impiegati per il servizio di igiene urbana. Con il medesimo provvedimento, è stato altresì disposto il sequestro preventivo di beni per oltre 200 mila euro, nelladisponibilità di altri 6 dipendenti della municipalizzata romana.

