Rinnovati i vertici di Assocamerestero, Mario Pozza nuovo Presidente

ROMA (ITALPRESS) – Mario Pozza è il nuovo Presidente di Assocamerestero – l’Associazione che riunisce le 84 Camere di Commercio Italiane all’Estero operanti in 61 Paesi del mondo e Unioncamere. Gian Domenico Auricchio conclude il suo secondo mandato, cedendo il passo al Vicepresidente di Unioncamere e Presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno.

Pozza è stato eletto dal nuovo Consiglio Generale di Assocamerestero nella sua riunione di insediamento, che si è svolta a Perugia nell’ambito della 31ma Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, insieme a Ronni Benatoff, Presidente della CCIE di Tel Aviv, nominato Vicepresidente.

Il nuovo Consiglio Generale di Assocamerestero, che insieme al Presidente e al Vicepresidente sarà alla guida dell’Associazione per il prossimo triennio è, quindi, così composto:

Consiglieri espressi dal sistema camerale italiano all’estero

– Paolo Bazzoni – Rappresentante Area Asia, sud Africa e Oceania (Presidente CCIE Pechino)

– Lou Farinotti – Rappresentante Area Asia, sud Africa e Oceania (Presidente CCIE Melbourne)

– Jorge Luis Fittipaldi – Rappresentante Area ACCA e Mercosur (Presidente CCIE Rosario)

– Livio Manzini – Rappresentante Area Europa e Mediterraneo (Presidente CCIE Istanbul)

– Alberto Milani – Rappresentante Area Nafta (Presidente CCIE New York)

– Fabio Morvilli – Rappresentante Area Europa e Mediterraneo (Presidente CCIE Lussemburgo)

– Giovanni Musella – Rappresentante Area ACCA e Mercosur (Presidente CCIE Città del Guatemala)

– Piero Cannas – Presidente eletto da componente “estera” dell’Assemblea (Presidente CCIE Varsavia)

– Alessandro Marino – Rappresentante dei Segretari Generali delle CCIE (Segretario Generale CCIE Monaco)

Consiglieri espressi dal sistema camerale italiano

– Giovanni Bort – Presidente CCIAA Trento

– Riccardo Breda – Presidente CCIAA Maremma e Tirreno

– Damiano Gelsomino – Presidente CCIAA Foggia

– Massimo Guasconi – Presidente CCIAA Arezzo-Siena

– Dalila Mazzi – Presidente CCIAA Pistoia-Prato

– Giorgio Mencaroni – Presidente CCIAA Umbria

– Domenico Merlani – Presidente CCIAA Rieti-Viterbo

– Gino Sabatini – Presidente CCIAA Marche

– Michele Somma – Presidente CCIAA Basilicata

Foto: Ufficio stampa Assocamerestero

(ITALPRESS).