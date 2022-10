Residenza Sereni Orizzonti di Villacidro in dirittura d’arrivo

Residenza per Anziani Sereni Orizzonti di Villacidro in dirittura d’arrivo

Dopo il termine dei lavori per la realizzazione della RSA nel Comune di Villacidro da parte di “Sereni Orizzonti” – il gruppo friulano leader in Italia nella costruzione e gestione di residenze per anziani, con 80 Rsa e 5600 posti letto in Italia e all’estero – da ieri è ufficialmente operativo anche l’allaccio Enel, a cui faranno immediatamente seguito tutte le opere propedeutiche all’apertura della struttura.

Realizzata sulla base di un project financing promosso dall’ATS di Sanluri, la struttura di Villacidro è la sola residenza per anziani a nascere all’interno dell’Azienda socio-sanitaria locale.

«Dopo l’allaccio dell’energia elettrica» – dichiara Valentino Bortolussi, responsabile dello sviluppo immobiliare – «confidiamo in una rapida prosecuzione delle ultime procedure finalizzate all’apertura: collaudi tecnici, certificazioni e richiesta di agibilità. Il territorio è particolarmente bisognoso di questo servizio. Nel territorio di Sanluri la domanda della terza età è molto alta, ma l’offerta di posti letto in Rsa è insufficiente. La nuova residenza sarà uno strumento di ausilio fondamentale agli anziani che necessitano di assistenza e che, ad oggi, incontrano difficoltà nell’accedere al servizio».

advertisement

L’edificio di Villacidro – progettato dall’ing. Ernesto Ambrosio e appaltato a Frappa Srl – è costituito da una struttura a due piani sopra terra (molto estesa e a forma a elica) ed è circondato da un vasto parco attrezzato e alberato con specie autoctone, interamente percorribile a piedi o con carrozzine e deambulatori. I familiari degli ospiti in visita hanno a disposizione un ampio parcheggio. Potrà ospitare 84 anziani non autosufficienti in camere singole e doppie ampie e luminose, dotate ciascuna del proprio bagno per disabili, arredate in modo confortevole e fornite di letti motorizzati, serramenti con tapparelle domotiche, sistema di chiamata e sensori antincendio. Nella struttura troveranno spazio reception e uffici amministrativi, una palestra per riabilitazione, un ambulatorio, una sala per servizi alla persona (podologo e parrucchiere), una cucina e sale da pranzo comuni, un soggiorno con ampie vetrate per la socializzazione, una sala per il culto e servizi igienici per gli ospiti.

Residenza Sereni Orizzonti di Villacidro

Come tutte le altre recenti costruzioni di Sereni Orizzonti nel resto d’Italia, anche questo edificio presenterà caratteristiche all’avanguardia per quanto riguarda l’ecosostenibilità e il risparmio energetico. Realizzate in classe energetica A3, produrrà autonomamente circa 165.000 kWh di energia, che corrisponde a oltre il 60% dell’intero fabbisogno, riducendo l’emissione in atmosfera di oltre 69 tonnellate all’anno di anidride carbonica.