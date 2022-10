Quartuccio, incontro con l’archeologa Patrizia Zuncheddu

Domani a Quartucciu incontro con l’archeologa Patrizia Zuncheddu alle 18 alla Necropoli di Pill’ ‘e Mata

con interventi musicali di Simona Arrai (voce) e Sandro Mura (piano).

Ultimo appuntamento, domani (sabato 29) a Quartucciu, con Arrexinis, il programma di iniziative culturali e di spettacolo promosso dal Comune (Assessorato alla Cultura) con l’apporto logistico della cooperativa Forma e Poesia nel Jazz e la collaborazione della Proloco nell’ambito di Quartucciu – La città madre : un insieme di manifestazioni che mira a valorizzare e far conoscere il patrimonio artistico e culturale della cittadina dell’area metropolitana di Cagliari e del suo territorio.

Dopo aver fatto tappa alla Tomba dei Giganti in località Is Concias (il 2 ottobre) e al Nuraghe Nanni Arrù nei pressi della frazione di Sant’Isidoro (domenica 9), Arrexinis completa il suo percorso in un altro importante sito archeologico: la Necropoli punico-romana di Pill’ ‘e Mata che sorge nella zona industriale alla periferia di Quartucciu. A illustrarla sarà l’archeologa Patrizia Zuncheddu nell’incontro in programma a partire dalle 18 che proporrà anche interventi musicali di Simona Arrai (voce) e Sandro Mura (piano) spaziando tra pop internazionale, canzone italiana, swing e bossa nova con inediti arrangiamenti jazz.

La partecipazione è libera e gratuita, ma si consiglia la prenotazione al numero 388 38 99 755.

