Legambiente, Ecovolontari, studenti e studentesse delle scuole di Badesi piccoli grandi protagonisti della due giorni di “Puliamo il Mondo” a Badesi

Una due giorni immersa nella natura, carica di sorrisi e vibrazioni positive, vissuta nel segno della sostenibilità e del rispetto ambientale da un dinamico e allegro drappello di giovanissimi ecovolontari – le bambine e bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado di Badesi – che grazie alla collaborazione della locale Amministrazione comunale e all’impegno di Legambiente hanno dato forma e vita all’iniziativa “Puliamo il Mondo” a Badesi.

Un fiume in piena di ragazzi e ragazze dell’istituto comprensivo del comune, uniti da una unica missione e dalla forte consapevolezza del fatto che solo unendo le forze, solo stando insieme si può provare a cambiare in meglio i destini del mondo, proprio a partire dalle piccole cose, dai piccoli luoghi, dai piccoli gesti. Grande l’entusiasmo riscontrato, efficace l’azione che nel weekend appena trascorso ha interessato la spiaggia e il sistema dunale del paradiso di Li Junchi.

“Vedere questi giovanissimi primi attori sulla scena impegnarsi così a fondo per diffondere un messaggio che punta a sensibilizzare sulla necessità di tutelare la natura è qualcosa che mi gratifica e ci deve gratificare tutti – dice Michele Meloni di Legambiente -. Con loro e con i loro insegnanti abbiamo raccolto oltre 40 kg di rifiuti , soprattutto microplastiche, cifra che può e deve dare il senso dell’operazione non solo nell’immediato ma soprattutto in prospettiva. Ci tengo a dire ancora grazie all’Amministrazione comunale di Badesi che ha fortemente voluto è supportato questo questa puntata di Puliamo il Mondo“.