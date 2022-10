Primo conclave della storia. In mostra a Viterbo la pergamena Esposta a Palazzo dei Papi dove fu scritta

Dal conclave viterbese, che si tenne tra il 1268 ed il 1271, uscì l’elezione di Gregorio X. E da qui prenderà le mosse la costituzione apostolica Ubi Periculum, del 1274. Che istituzionalizzerà la modalità di elezione del Papa per mezzo del conclave. “Il ritorno della pergamena del conclave nella sala del Palazzo dei Papi non ha significato soltanto per Viterbo. Ma indica una nuova concezione dello Stato. Che si potrà estendere ad altri beni ‘spaesati’ dalle sedi originali per ragioni esterne di proprietà“, sottolinea Sgarbi-. La convenzione tra il Comune, la Curia e la Biblioteca Consorziale di Viterbo ripara a un errore della storia. La pergamena nella sede del comune era fuori casa. Ora a Palazzo dei Papi è tornata a casa”.

di Giacomo Galeazzi