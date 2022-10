Prevenire l’uso di droga per un futuro più sano

A partire da lunedì 10 e fino a mercoledì 12, è proseguita la campagna di prevenzione all’uso di droga dei volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga.

Il lavoro prosegue in alcune città strategiche mentre una parte del gruppo si sposta nel Medio-Campidano per rendere l’informazione capillare.

Oristano, Nuoro e Decimomannu le città prese di mira per garantire corrette informazioni, soprattutto indirizzandosi a coloro che ancora non sono intrappolati nella tela della droga.

Le notizie in merito ai disastri determinati dall’uso di droga non mancano nei notiziari giornalieri.

Tuttavia circola una diffusa “giustificazione” per il fatto che lo sballato di turno, responsabile di un incidente stradale o che ha perso il senno ed ha commesso atti violenti dai quali talvolta non si può tornare indietro, probabilmente aveva i suoi problemi a vivere in società per cui ha assunto droga.

E’ una fortuna che l’attività repressiva da parte delle forze dell’ordine limiti i danni, ma nel contempo la recente scoperta che la Sardegna sembra faccia parte di una rete criminale più ampia e organizzata, non solo non rappresenta di certo un vanto, ma desta preoccupazioni.

Certo è che mettersi contro la rete di spaccio può provocare ritorsioni. Tuttavia c’è un modo per indirizzare correttamente le energie senza provocare chi ha negli atti criminali il proprio motivo di vita.

“L’arma più efficace contro la droga è l’educazione”

disse L. Ron Hubbard.

Allora perché non spendere più risorse per la prevenzione?

Mentre le forze dell’ordine s’indirizzano ai malviventi, i cittadini comuni devono poter cooperare sull’educazione, in senso ampio, tramite la prevenzione.

I materiali di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga garantiscono che le corrette informazioni arrivino ai ragazzi e ai loro genitori.

L’informazione non obbliga e non punisce: consente alla persona interessata di comprendere meglio l’argomento e chissà, magari facendo tanta prevenzione si può davvero auspicare un futuro di libertà dalla droga.