Nell’esposizione di piazza San Silvestro nella Capitale è presente una cassetta di impostazione utilizzata in provincia di Cagliari nel secolo scorso

POSTE ITALIANE: UN PEZZO DI STORIA DEL RECAPITO NEL CAGLIARITANO IN MOSTRA A ROMA

Cagliari, 26 ottobre 2022 – C’è un pezzo di storia del recapito a Cagliari e in provincia in mostra a Roma in questi giorni.

Nell’esposizione voluta da Poste Italiane in occasione delle celebrazioni dei 160 anni di vita aperta nello storico ufficio postale di piazza San Silvestro “Poste Storie” della Capitale, tra i numerosi oggetti, è presente infatti anche una cassetta di impostazione utilizzata nel secolo scorso nel Cagliaritano.

Immobili, impiantate su marciapiedi o pareti, oppure in movimento, appese alle fiancate di tram e autobus, le cassette di impostazione accompagnano la vita degli italiani fin dalla fine dell’800, sopportando intemperie e scossoni ma anche fucilate, granate e bombardamenti.

La Mostra

“Poste Storie” è un viaggio tra oggetti e documenti originali, app, video e podcast in cui l’ospite procede dialogando con strumenti narrativi multimediali e digitali.

Il percorso è stato sviluppato in tre sezioni:

nella prima, ‘i numeri’, il visitatore entra in un ambiente nel quale sono proiettati i numeri e le parole che raccontano l’Azienda.

Nella seconda stanza, ‘La storia e il presente’, il racconto si dipana tra sette percorsi tematici: strumenti di lavoro, risparmio e pagamenti, comunicazione, tecnologia, lettere e pacchi, architettura, trasporti.

Nell’ultimo ambiente, ‘I valori’, sono analizzati i valori fondanti dell’Azienda attraverso l’esposizione delle opere di otto artisti contemporanei.

I visitatori possono scaricare l’App “PosteStorie”, che consente di scattare selfie proiettati in ambienti in cui elementi di Poste Italiane sono presenti in maniera inconsueta.

Al termine del percorso espositivo i visitatori potranno giocare con la ruota delle curiosità, “Un Giro in Poste”, per rispondere a domande sull’Azienda.

Lo spazio espositivo di piazza San Silvestro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12.