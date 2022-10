Polizia, arrestato a Cagliari per furto in una farmacia

La scorsa notte la Polizia di Stato ha arrestato un 40enne per il reato di furto aggravato in concorso.

Gli agenti di Polizia della Squadra Volante erano impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio, particolarmente intensificati per prevenire i furti e i reati contro il patrimonio anche ai danni degli esercizi commerciali, quando hanno notato un soggetto che procedeva a piedi in via dei Giudicati.

L’uomo, ben conosciuto agli operatori proprio per i suoi precedenti in materia di reati contro il patrimonio, ha attirato l’attenzione dei poliziotti perché teneva in mano una busta con il logo di una nota farmacia del centro.

Fermato e sottoposto a controllo, l’individuo aveva all’interno del sacchetto varie banconote, per un totale di circa 1.700,00 euro, oltre a diverse confezioni di medicinali.

Contemporaneamente, altri equipaggi delle Volanti della Polizia si sono subito recati presso la farmacia da cui probabilmente proveniva la busta ed effettivamente hanno subito notato che la serranda era divelta e, da un primo sopralluogo all’interno, il registratore di casa manomesso.

Grazie alle immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, visionate nell’immediatezza, i poliziotti hanno potuto avere altre corrispondenze tra il furto appena perpetrato e l’uomo fermato poco dopo.

Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della Polizia Scientifica che hanno eseguito il sopralluogo per ricercare altre tracce del reato.

I poliziotti sono alla ricerca di un altro soggetto, complice nello stesso evento delittuoso, mentre il 40enne è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato in concorso e sarà condotto all’udienza direttissima prevista nella mattinata odierna.

Sempre nell’ambito dei quotidiani servizio del controllo del territorio ieri mattina, gli agenti della Squadra Volanti hanno arrestato un uomo di 26 anni per aver violato la misura restrittiva degli arresti domiciliari.

Gli operatori della Polizia di Stato, transitando nei pressi di via Centrale a Pirri, hanno notato un uomo riconosciuto dagli stessi poliziotti per i numerosi precedenti di polizia e soprattutto per essere sottoposto alla detenzione domiciliare. L’uomo è stato fermato e accompagnato presso gli Uffici della Questura.

Al termine egli accertamenti è stato tratto in arresto per evasione. L’udienza direttissima è prevista per questa mattina.