Oristano – L’importanza della Casa Editrice EPDO per la cultura oristanese

I libri EPDO, manufatti artigianali e non di produzione industriale, già impressi e identificati dalla nostra Casa Editrice, certamente identificabili dai due Marchi, quello Editoriale e quello Artigianale, dai loro Titoli, dalle immagini delle Copertine e dai nomi degli Autori stessi, in un contesto odierno di gestione telematica via web, i Libri da noi stampati, vengono automaticamente inseriti in un grande circuito internazionale e sono inequivocabilmente “LIBRI”, identificabili e rintracciabili in tempi reali per tutte le necessarie funzioni ed esigenze, sia culturali, sia librarie e sia commerciali.

La libreria è situata in via Bellini nel pieno centro di Oristano, il suo fondatore, Roberto Caui, oltre che essere un editore, è anche un valente pittore e un grande appassionato di scarabei e di questo affascinante e inconfondibile coleottero, nel suo studio ha allestito un insolito museo, con scarabei di ogni genere realizzati artigianalmente, ma anche dipinti in raffinatissime immagini.

Il piccolo museo ospita oltre seicento pezzi, tra reperti, gioielli, manufatti, souvenir, sculture e opere pittoriche, Roberto Cau, che ha anche pubblicato diversi libri sull’argomento, ha voluto intitolare questa sua singolare esposizione, “Dall’antico Egitto, passando per la città di Tharros, dall’Archeologia all’Arte Contemporanea”.

Come editore, Roberto Cau è sicuramente un punto di riferimento molto importante per tutti coloro che si interessano di studio, ricerca e divulgazione dei loro lavori, ricoprendo un ruolo determinante per tutti i settori della cultura oristanese.

Copy & Creativity s.a.s. è stata fondata nel maggio del 2008 con la costituzione di una ditta societaria, mentre la Casa Editrice EPDO, è stata ufficialmente attiva dal febbraio del 2010, con l’apertura anche di una propria libreria. Segue una politica editoriale originale, promuovendo soprattutto la pubblicazione di contenuti inediti e di nuovi autori. La produzione dei libri viene realizzata in proprio, rigorosamente confezionati e rilegati a mano, con l’inserimento di un secondo marchio a caratterizzare la rilegatura artigianale del libro.

“Diamo grande attenzione al mondo culturale territoriale – sottolinea Roberto Cau – senza tuttavia escludere la pubblicazione di autori dell’area Mediterranea. Il catalogo comprende attualmente 13 collane che includono titoli inediti di poesia, storia, saggistica e arte. Fra essi si distinguono testi critici e monografie, oltre a testimonianze della nostra storia culturale e intellettuale dell’Ottocento e del Novecento Arborense”.

Gian Piero Pinna