Oristano – Anziani e pensionati al centro dell’incontro tra il Sindaco Sanna e i vertici del CUPLA

Il Sindaco di Oristano Massimiliano Sanna ha incontrato a Palazzo Campus Colonna una delegazione del CUPLA, il Comitato unitario dei pensionati lavoro autonomo, guidata dal coordinatore regionale Giovanni Girasole.

All’incontro erano presenti anche Augusto Grossi e Luigi Mureddu (in rappresentanza dell’Associazione 50&più), Francesca Maggino (Confagricoltura) e Giovanni Masala (Coldiretti).

“È stato un incontro utile per affrontare le problematiche d’interesse comune ed in particolare quelle sugli anziani e i pensionati e stabilire un primo contatto per future iniziative comuni” ha detto il Sindaco Sanna al termine del confronto.

Il CUPLA, che rappresenta circa 60 mila pensionati provenienti dal settore del lavoro autonomo (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), è impegnato in confronto con le istituzioni, partendo dalle realtà locali che più rappresentano le comunità e i cittadini.

“Partiamo da Oristano e accogliamo con favore la disponibilità del Sindaco Sanna a condividere un percorso di collaborazione” ha detto il coordinatore dell’organizzazione Giovanni Girasole che ha ricordato i principali temi su cui è impegnato il CUPLA: salute e servizi di assistenza e disabilità, invecchiamento attivo e inclusione, reddito e potere d’acquisto.