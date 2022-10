Orari Servizio Farmaceutico Ospedale Giovanni Paolo II

A Olbia rimodulati gli orari del Servizio Farmaceutico nell’Ospedale Giovanni Paolo II

Le aperture sono previste tutte le mattine, dal lunedì al venerdì

Olbia, 26 ottobre 2022 – La Direzione aziendale e il Servizio Farmaceutico Territoriale hanno concordato una nuova programmazione delle aperture della Farmacia nell’Ospedale Giovanni Paolo II, per cercare di venire maggiormente incontro alle esigenze dei cittadini.

Il servizio al pubblico sarà garantito tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00, con chiusure previste nelle sole giornate di sabato e domenica.

All’interno del punto di distribuzione nella struttura ospedaliera vengono offerti diversi servizi, tra i quali la distribuzione di alcuni presidi e di farmaci per i pazienti in dimissione, per tutto il primo mese di terapia.

La consegna dei farmaci è prevista anche ai pazienti cronici affetti, ad esempio, da malattie come la sclerosi multipla, l’artrite reumatoide e la psoriasi.

Tutti i farmaci vengono rilasciati solo dietro presentazione del piano terapeutico.

Confermati, invece, gli orari di apertura del Servizio nel poliambulatorio San Giovanni di Dio, nel quale è prevista la consegna di dispositivi per diabetici e prodotti per nefropatici:

la farmacia sarà aperta il lunedì e il giovedì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 17:30.