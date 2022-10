Sono trascorsi 40 anni dal 30 aprile del 1982, giorno in cui il segretario regionale del PCI Pio La Torre perse la vita insieme al suo autista e amico Rosario Di Salvo, per mano di un commando mafioso. Walter Veltroni dirige il film documentario “Ora tocca a noi – Storia di Pio La Torre”, in programma come “Special Screening” alla Festa del Cinema di Roma.

mgg/gtr