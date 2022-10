Open Day del Master Five Stars Hotel Management

OPEN DAY PER IL MASTER FIVE STARS HOTEL MANAGEMENT DELL’HOTEL BUSINESS SCHOOL.

Una giornata di orientamento per conoscere l’offerta formativa della edizione 2023 del Master Five Stars Hotel Management dell’Hotel Business School in partenza a Febbraio 2023: è questo l’appuntamento per l’11 novembre alle ore 10:00 presso Palazzo Doglio, in Vico del Logudoro n°1 a Cagliari

In questa occasione sarà possibile incontrare il team della scuola e scoprire nel dettaglio il nuovo format di erogazione che, a partire dalla prossima edizione (Febbrario 2023), vedrà delle grandi, importanti novità.

advertisement

Prima fra tutte, una nuova formula che vedrà succedersi 3 moduli: una prima fase d’aula della durata di 3 mesi con focus sulle tematiche dell’Hospitality Management, seguiti da 5 mesi di stage personalizzato in base alle esigenze e potenzialità dello studente – che vedranno l’applicazione pratica delle conoscenze acquisite – e una fase d’aula finale di 2 mesi con approfondimento sul General Management.

Il nuovo format sarà caratterizzato da un percorso di “Personal Development” per accompagnare gli studenti al raggiungimento degli obiettivi prefissati, non solo in termini di apprendimento ma anche di acquisizione della consapevolezza del ruolo futuro.

Grande novità rispetto alle edizioni passate, infine, la proposta di assunzione stagionale garantita al Forte Village, Palazzo Doglio o Palazzo Fiuggi per tutti gli studenti, in base alla predisposizione ed attitudine mostrata da ciascuno durante il percorso di formazione.

Durante l’Open Day, verranno inoltre fornite tutte le informazioni sulla formula on campus che prevede il vitto e alloggio presso il Forte Village così come sulle attività per il tempo libero (tennis, padel, calcetto, canoa, vela, climbing indoor, per citarne solo alcune). Si parlerà dei requisiti di accesso, dell’iter per l’application e delle agevolazioni economiche, incluso il finanziamento sul modello del prestito d’onore riservata ai nuovi iscritti in possesso del titolo di laurea.

Sono previsti, infine, momenti di incontro e confronto anche con i recruiter e con gli ex studenti della scuola.

Info

Per potersi registrare all’Open Day dell’11 Novembre sarà sufficiente inviare una mail di richiesta a hotelbusinesschool@gmail.com o contattare l’Hotel Business School by Forte Village al seguente numero: 338 600 1266