Omaggio a Marisa Sannia al Teatro Verdi di Sassari con “Voci di donna”

Ritorna al Teatro Verdi di Sassari “Voci di donna” rassegna dell’arte al femminile.

L’evento è organizzato da Teatro e/o Musica, con il sostegno del Ministero, della Regione e della Fondazione di Sardegna, che dedica la sua XVIII edizione alle artiste della Sardegna.

“Una scelta facile – dice il direttore artistico Stefano Mancini – visto che l’isola è custode di un ricco patrimonio di vocalità al femminile sia nella tradizione popolare che in quella colta a cui si aggiungono ogni giorno nuove talentuose leve”.

Tre i concerti in cartellone che hanno come protagoniste: Le Balentes, Franca Masu e Grazia di Michele in un concerto dedicato alla indimenticabile cantautrice sarda Marisa Sannia

Si parte sabato 5 novembre con Il famoso trio Le Balentes formato da Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Putzolu che presenta un’antologia di canzoni ispirate a storie e leggende della Sardegna. Un live che si configura come un itinerario alla riscoperta delle radici, costruito sui brani tratti da “Inghirios” il nuovo album, uscito per l’etichetta S’ardmusic e distribuito da Egea Music. Un viaggio all’interno della Sardegna per raccogliere leggende e tradizioni . Sul palco Le Balentes eseguiranno anche brani del vecchio repertorio, riarrangiati per armonizzarli con le nuove canzoni.

Per il secondo appuntamento della rassegna ritorna sabato 12 novembre a “Voci di donna” Franca Masu. voce simbolo della città più catalana della Sardegna: Alghero. Masu presenterà il suo ultimo disco “Cordemar” un canto di ringraziamento alla sua terra e al suo mare composto da melodie preziose che raccontano storie al femminile. Il titolo “Cordemar” evoca l’anima del progetto e la scelta artistica di Franca Masu che anche in questo nuovo album è accompagnata da un gruppo di eccellenti musicisti Sade Mangiaracina pianoforte, Luca Falomi chitarra, Salvatore Maltana contrabbasso, Massimo Russino batteria. Il progetto è stato presentato con successo in diversi palchi internazionali tra cui il Parco della Musica di Roma.

L’ultimo appuntamento sabato 19 è un omaggio ad una artista sarda indimenticabile, Marisa Sannia e al suo ultimo lavoro prima della prematura scomparsa “Rosa de Papel”.

Sarà Grazia Di Michele affiancata da un nutrito complesso strumentale coordinato da Marco Piras, ad interpretare i brani più famosi della cantautrice sarda in uno spettacolo ricco di poesia e musica. Un concerto suggestivo, i cui brani in scaletta, selezionati tra i più rappresentativi della carriera di Marisa Sannia, sono intervallati da suoi pensieri, foto, riflessioni. Canzoni in italiano, sardo, spagnolo in un ambiente sonoro world originale che Marisa aveva sapientemente costruito.

Prevendita Teatro Verdi (17-20 (lun-ven) online su www.teatroeomusica.it .info 07923612