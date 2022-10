Nyko Ascia presenta il nuovo singolo

“Warhol con Marilyn” si presenta come un brano dalla forte spinta liberatoria, attraverso il quale, Nyko Ascia sfodera le sue strofe al vetriolo in puro stile real rap. Tra punchline ricche di riferimenti al mondo dell’arte, del cinema e della cronaca, non manca una vena critica nei confronti della società attuale, rivolta, in particolare, ad un sistema logoro ed incapace di trasmettere valori positivi.

Su una produzione firmata da Dualed, Nyko Ascia cavalca il beat dalle sonorità urban con lo stile tagliente che da sempre lo contraddistingue. Le barre del rapper culminano nel ritornello dall’attitudine hip hop ed irriverente che suona come un coro di sfida e di rivalsa.

“Warhol con Marilyn” segna un momento particolare nel percorso artistico di Nyko Ascia che, dopo un lungo periodo di riflessione, torna sulla scena per dare voce non solo ai suoi pensieri ma anche alla sua comunità ed alla sua città. L’artista presta così, ancora una volta, la sua penna e le sue iniziative a sostegno della realtà di Alessandria e della sua gente.

Mix e mastering del brano sono a cura di Alesound Production.

Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Federico Martegani, è disponibile su YouTube dalle ore 10 di giovedì 13 ottobre.