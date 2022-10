Nuovi orari allo Spazio Enel di Nuoro per combattere il caro energia

Da lunedì 9 ottobre, in via Ciusa Romagna

Nuoro, 5 ottobre 2022 – Nuovi orari alla Spazio Enel di Nuoro in Via Ciusa Romagna, 11 da lunedì 9 ottobre. Lo Spazio Enel di Nuoro osserverà il seguente orario:

Lunedì e Mercoledì: 8.30 -12-30;

Martedì e Giovedì: 8.30 – 12.30/ 14.30 – 16.30;

Venerdì: 8.30-12.00.

I clienti possono accedere allo Spazio Enel anche prenotandosi sul sito www.enel.it, scegliendo giorno e orario di accesso.

Presso lo Spazio Enel di Nuoro, i cittadini possono inoltre richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce e gas, scegliendo la migliore offerta in virtù delle loro esigenze, qualunque operazione o informazione inerente le forniture, pagare con il POS le loro fatture, ma anche ricevere consulenze personalizzate per l’ottimizzazione dei consumi e per l’acquisto di prodotti di efficienza energetica quali climatizzatori, scaldaacqua a pompa di calore, piano a induzione e impianto fotovoltaico plug & play di ENEL X.

E’ inoltre possibile richiedere la connessione internet con fibra alla massima velocità di 1000 Mb/s, con addebito nella bolletta della luce.