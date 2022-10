Nuoro: prenotazioni aperte per la Giornata mondiale dell’Osteoporosi

Giovedì 20 ottobre 2022, in occasione della Giornata mondiale dell’Osteoporosi, il Servizio di densitometria Ossea e l’ambulatorio per lo studio delle Malattie Osteometaboliche, di cui è responsabile la Dr.ssa Monica Bussa, al piano 11 del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro – Unità Operativa Geriatria diretto dalla facente funzioni Dr.ssa Giovanna Suzzareddu – organizzano uno screening gratuito per tutti coloro i quali non abbiamo mai effettuato una valutazione della qualità dell’osso tramite Dexa.

I criteri di selezione sono:

donne in menopausa con più di 50 anni, donne in menopausa iatrogena, uomini oltre i 50 anni, in terapia corticosteroidea o antagonista del LHRH o GNRH ,pazienti con patologie oncologiche o immunologiche, con fratture da fragilità o fratture vertebrali rilevate con esame radiografico.

Nel corso della giornata i pazienti saranno sottoposti a una valutazione con esame strumentale ultrasonografico e visita specialistica.

Prenotazioni nei giorni giovedì 13 e venerdì 14 e da lunedì 17 a mercoledì 19 ottobre 2022, telefonando al numero 0784 240491, dalle ore 12.00 alle ore 14.00.