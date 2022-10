Nuoro, conclusi i lavori al campetto in via Costituzione

Nuoro, conclusi i lavori nel campetto sportivo in via Costituzione

«Ogni spazio rigenerato e restituito ai cittadini per occasioni di socialità e sport, è un segnale positivo per la nostra città». Così il sindaco Andrea Soddu dopo la conclusione dei lavori di ammodernamento del campetto sportivo di via Costituzione.

Lo spazio è stato completamente riqualificato con il rifacimento del fondo, realizzato con una resina specifica per pavimentazioni sportive, e la sostituzione dei canestri da basket. Inoltre, sono state tracciate nuove linee che rendono il campo multidisciplinare, senza escludere la possibilità che venga utilizzato per altre pratiche sportive, anche individuali. Appena le condizioni climatiche lo consentiranno, il campo sarà impreziosito da un’opera dello street artist Manu Invisible, che ha già dato la sua disponibilità all’amministrazione comunale.

«Questi piccoli impianti rionali – continua il sindaco – sono necessari e importanti quanto quelli destinati ai grandi eventi sportivi. Lo sport è anche semplice svago, momento di spensieratezza e divertimento per i nostri bambini e ragazzi, che hanno bisogno di trascorrere del tempo insieme all’aria aperta, per recuperare il tempo dopo il brutto periodo che abbiamo vissuto».

«Come abbiamo avuto modo di ribadire in altre occasioni, l’impiantistica sportiva è sempre al centro della nostra azione politica», afferma l’assessore allo Sport e Lavori pubblici Fabrizio Beccu. «Negli ultimi anni abbiamo dato il via all’ammodernamento delle strutture esistenti e alla realizzazione di nuove, con un occhio sia alla pratica agonistica che a quella amatoriale, come nel caso del campo di via Costituzione».

L’intervento del Comune è compreso nel più ampio progetto della realizzazione della pista ciclabile, anch’esso in via di ultimazione. L’impresa incaricata ha provveduto a tracciare gli attraversamenti per bici e pedoni e a posizionare i pali modulari dotati di segnale wi-fi, pannelli informativi, illuminazione, sorveglianza mediante telecamere e comunicazione di emergenza grazie ai pulsanti di Sos. In questi giorni l’amministrazione sta provvedendo a sottoscrivere i contratti necessari e presto i dispositivi verranno messi in funzione.