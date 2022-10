Un maialino portamonete protagonista di “Non è vero che mi manca” de “La Fine Del Mondo”

Disponibile su YouTube il videoclip di Non è vero che mi manca, singolo di esordio de La Fine del Mondo, progetto artistico del cantautore romano Francesco Lombardi. Il brano è uscito sulle piattaforme digitali e in radio dal 19 ottobre.

Il protagonista del video è un “arrogantissimo” maialino portamonete che, con sguardo giudicante, osserva gli interpreti tra odio e amore: “Niente è stato risolto, ma niente importa più” dichiara La Fine Del Mondo

Non è vero che mi manca – La Fine Del Mondo – YouTube

Queste le parole dell’artista sul brano: “‘Non è vero che mi manca‘ nasce dal tentativo di sublimare un calcio sui denti con la tecnica di un pre-liceale. Dopo un ascolto compulsivo di ‘Ahi Maria‘ di Rino Gaetano accompagnato da diverse birre, ho pensato che potesse essere una buona idea vivere nella negazione e raccontare una storia. Ovviamente non è servito a granché, ma non sono mai stato troppo sveglio”.

CREDITS

Testo e musica: Francesco Lombardi

Produzione e lead guitars: Claudio Mazzei

Basso: Gianmarco Palma

Con Martina Andreini

Regia, riprese, fotografia e montaggio: Stefano La Mendola e Alessandro Carrozzino

Graphics: SHAZARCH

Bio

La Fine Del Mondo è il mio Tyler Durden musicale, purché a guardarmi le spalle ci siano Andrea, Claudio, Gianmarco e altra gente a cui devo più di quanto do.

Ho una passione viscerale per tutto ciò che mi fa male fisicamente e mentalmente, tipo Battiato, il gin tonic o l’amore che strappa i capelli. Mi terrorizza il concetto di tempo illimitato, universo infinito e l’immensamente grande o l’infinitamente piccolo.

Tutte queste cose le metto nelle mie canzoni. Infatti, il mio primo singolo è Non è vero che mi manca. Come si deduce, è ironico.