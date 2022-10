Nel tempo dei tempi, Cagliari la mostra per Dino Buzzati

Nel tempo dei tempi, domani a Cagliari l’inaugurazione della mostra dedicata a Dino Buzzati. L’esposizione è inserita tra gli eventi in programma in tutta Italia per celebrare il cinquantenario della scomparsa del poliedrico autore

Domani, giovedì 13 ottobre, alle 18 nella Galleria Siotto, a Cagliari in via dei Genovesi 114, sarà inaugurata Nel tempo dei tempi, mostra che propone edizioni rare della celebre fiaba scritta e illustrata da Dino Buzzati dal titolo La famosa invasione degli orsi in Sicilia.

advertisement

Nel cinquantenario della scomparsa del giornalista, artista e scrittore la Fondazione Siotto, in collaborazione con l’Associazione internazionale Dino Buzzati, gli rende un nuovo omaggio riproponendo i testi e le immagini del lavoro pubblicato per la prima volta a puntate sul Corriere dei piccoli nel 1945 e ripreso negli anni successivi non solo in Italia ma in tutto il mondo, come dimostrano le numerose traduzioni estere. Di queste, in mostra ve ne sono alcune in tedesco, giapponese, greco, francese, galiziano, inglese, turco, racchiuse in un bosco di montagna frutto di un allestimento di eccezione ideato da Fabiano Alciator.

Scrivono le curatrici Elena Calaresu e Alice Deledda nel testo di presentazione della mostra: «La fiaba di Buzzati, presentata all’interno della “Galleria Siotto”, nasce dalle immagini, la cui centralità è evidente nelle riproduzioni del “Corriere dei piccoli” del 1945: il testo letterario è un accompagnamento, una sorta di “estesa didascalia”, in una tecnica cara al mondo del fumetto dove si inseriscono scene e personaggi diversi nella stessa tavola a discapito della realisticità e delle regole della prospettiva».

Del racconto la Fondazione Siotto ha ora acquistato i diritti per procedere con la traduzione in sardo: il libro sarà pubblicato nel 2023 grazie alla collaborazione con l’editore Gaspari e il fondamentale appoggio della Regione Sardegna e del Ministero della Cultura.

Oltre alla mostra, che sarà visitabile sino al 13 novembre dal giovedì alla domenica dalle 18 alle 20, l’omaggio a Buzzati proporrà anche (sabato 15 ottobre alle 21, sempre nella sede di via dei Genovesi 114) lo spettacolo- reading Certe imprevedibili sere, ideato e diretto da Laura Fortuna in scena con Valentino Mannias e l’accompagnamento musicale di Francesca Romana Motzo. Un appuntamento che vedrà al centro l’opera letteraria di Buzzati, presentata negli scorsi mesi ha girato oltre che in Sardegna, nel resto d’Italia.

Informazioni e prenotazioni: fgsiotto@gmail.com