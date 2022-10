Multe e denunce a Nuoro per guida molesta, gestione rifiuti e armi

I carabinieri della provincia di Nuoro hanno svolto vari controlli nel fine settimana, di seguito le multe e denunce per guida in stato di ebrezza, attività di gestione rifiuti non autorizzata, detenzione abusiva di armi e attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Un uomo è stato denunciato dai Carabinieri per guida in stato di ebrezza, con un tasso alcolemico di 2,7 g/L. L’accertamento tramite etilometro si è reso necessario per un intervento a seguito di un sinistro stradale, che non ha visto feriti ma solo danni ad autovetture. La condotta dell’uomo ha comportato il deferimento all’Autorità Giudiziaria e il ritiro della patente.

Una donna è stata denunciata per attività di gestione rifiuti non autorizzata, per non aver ritirato nel termine previsto dal Comune rifiuti di tipo edile in un fondo terriero, che erano stati precedentemente utilizzati per dei lavori su manto stradale. A seguito di un controllo ispettivo in un terreno agricolo da parte dei Carabinieri, eseguito a marzo scorso, sono partiti gli accertamenti che, attraverso l’analisi di atti e la raccolta di dati vari, hanno condotto al deferimento nel mese di settembre.

Nel corso di un controllo amministrativo in materia di licenze e autorizzazioni, al titolare di un’associazione sportiva è stata elevata sanzione amministrativa di 5000€ per attività di somministrazione di alimenti e bevande senza il prescritto titolo abilitativo.

Un uomo è stato denunciato per detenzione abusiva di armi, perché, a seguito di controllo, è stato trovato in possesso di 10 cartucce a palla che non erano state oggetto di denuncia alle competenti autorità. Le cartucce sono state sequestrate dai Carabinieri.