Mostra del libro edito in Sardegna: appuntamento dal 20 al 23 ottobre a Macomer

Quattro giornate ricchissime di eventi: 34 editori, 27 presentazioni di libri, 4 proiezioni di film, 2 tavole rotonde, 2 omaggi a grandi intellettuali sardi come Manlio Brigaglia e Paolo Pillonca (nonché quello a Grazia Deledda per il 150° anniversario della sua nascita), 4 laboratori, reading, mostre e concerti

Torna giovedì 20 a Macomer (alle ore 10.00, presso il Centro polifunzionale di via dello Sport) la Mostra del libro edito in Sardegna, giunta quest’anno alla ventesima edizione. Dal lontano 2000 rappresenta la più importante vetrina per l’editoria sarda. Occasione di incontro tra editori, scrittori e il pubblico.

Un appuntamento di grande valore culturale per conoscere il patrimonio letterario-storico-ambientale della Sardegna e incentivare la lettura attraverso le iniziative comuni di editori, scuole, librai, biblioteche e associazioni.

Parola d’ordine: promuovere il libro e conoscere i territori della Sardegna; conquistare i lettori del futuro grazie al coinvolgimento di alunni e insegnanti. Tanta l’attesa per l’edizione 2022 che ha il gusto di una vera e propria rinascita: dopo lo stop forzato imposto dal Covid, si riappropria della sua formula classica.

Fino a domenica 23 di scena la lunga maratona promossa da Regione, Comune e Associazione editori sardi. Il taglio del nastro vedrà gli uni accanto agli altri i promotori della storica manifestazione: il sindaco della città Antonio Succu, l’assessore comunale alla Cultura Gianfranco Congiu, il direttore artistico Alessandro Marongiu e la presidente dell’Aes (Associazione editori sardi), Simonetta Castia.

Quest’ultima ha dichiarato che: “L’Associazione editori sardi da sempre ha ritenuto la Mostra regionale del libro di importanza primaria per la promozione dell’editoria regionale sarda, come dimostra, anche quest’anno, l’adesione compatta da parte degli editori e il grande contributo dato per la stesura programma. Speriamo sia di buon auspicio per il domani”.

Molto soddisfatto anche il direttore artistico Alessandro Marongiu. “Quello proposto – sottolinea – è un cartellone estremamente valido e articolato. Capace di declinare il tema scelto dall’amministrazione comunale di Macomer nella maniera più varia possibile e di offrire al pubblico molti spunti di riflessione. Due gli aspetti che mi piace evidenziare: la collaborazione con gli istituti scolastici e l’offerta delle iniziative”.

Da sempre cassa di risonanza per la realtà “vicina” e “lontana”, anche stavolta la Mostra del libro non tradirà le aspettative focalizzandosi su tematiche strettamente, e tristemente, attuali. “Nazioni, confini, guerre. Per un diritto alla pace tra il XXI secolo e ritorno al passato”: questo il filo conduttore che attraverso incontri, proiezioni di film, laboratori, reading, mostre e concerti creerà spazi di riflessione, condivisione e partecipazione.

Nella mattinata d’apertura, dopo l’omaggio di Cosimo Filigheddu, Guido Melis e Salvatore Tola all’indimenticato Manlio Brigaglia (accademico, intellettuale, giornalista, scrittore e storico tempiese di nascita e sassarese d’adozione), appuntamento alle 12.00 per la presentazione della collana di volumi “Le nuove repubbliche slave e baltiche“.

A Diego Corraine, editore di Papiros, il compito di guidare il pubblico alla scoperta dell’opera che si focalizza su quell’area geografica, diventata più strategica dopo la disgregazione dell’URSS, e sulla conseguente richiesta di indipendenza degli stati satellite di Mosca. A distanza di tempo gli effetti della separazione sono ancora visibili. Prova ne è il fatto che la Federazione Russa considera diversi Paesi – Ucraina in testa – come parte della stessa nazione.

Il pomeriggio sarà, invece, dedicato agli incontri con gli autori della sezione “Tra isola e mondo”. Di scena le novità librarie edite dalle case editrici sarde.

Alle 16.30 spazio a “C’era una volta Atlantide” di Giovanni Ugas, Edizioni della Torre. Raimondo Zucca, docente di Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche dell’Università di Sassari, dialogherà con lo scrittore.

Si proseguirà alle 17.10 col volume “La grande statuaria della Sardegna nuragica e i Giganti di Monte Prama“, una riedizione del testo di Giovanni Lilliu, edito da Gia Editrice. Sul palco l’archeologa Emina Usai e il professor Raimondo Zucca.

Alle 17.50 sarà protagonista il libro “Dante, san Macario e i calzari di Gesù-Francesco nel ciclo pittorico di Bosa. Studio dell’incontro dei tre vivi e dei tre morti” (edito Mediando) di Roberta Morosini, docente di Letteratura Italiana presso la Wake Forest University. A conversare con l’autrice Simonetta Castia. La presidente dell’Aes, inoltre, alle 18.30 incontrerà Giampaolo Cassitta: focus del dialogo l’opera “Domani è un altro giorno” (edita Arkadia) dello scrittore ed educatore nelle carceri minorili.

Alle 19.10 seguirà la presentazione di “Eroina”, Il Maestrale“, a cura dell’avvocato Mauro Pusceddu. Disquisirà con lui la giornalista de La Nuova Sardegna, Simonetta Selloni.

A chiudere la prima giornata della Mostra del libro, la proiezione del film “Bentu” di Salvatore Mereu. Una favola essenziale e crudele sul rapporto fra generazioni, uomini e natura, realizzata in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission. Appuntamento alle 21.00 presso il Centro Servizi Culturali – Padiglione Tamuli, ex Caserme Mura.

Editori presenti

Abbà Edizioni – Cagliari / Aipsa – Cagliari / Alfa Editrice – Quartu Sant’Elena / Archivi del Sud Edizioni – Alghero / Arkadia Editore – Cagliari / Carlo Delfino Editore – Sassari / Catartica Edizioni – Sassari / Condaghes – Cagliari / Domus de Janas – Selargius / Edes – Sassari / Ediuni – Cagliari / Edizioni della Torre – Cagliari / Edizioni Enrico Spanu – Cagliari / Edizioni Segnavia – Sassari / G.C. Edizioni – Quartu S. Elena / Gia Editrice – Cagliari / Grafica del Parteolla – Dolianova / Ilisso – Nuoro / Imago – Nuoro / Il Maestrale – Nuoro / Iskra Edizioni – Ghilarza / Janus Editore – Cagliari / La Zattera Edizioni – Cagliari / Maxottantotto Edizioni – Sassari / Mediando Edizioni – Sassari / NOR – Ghilarza / Paolo Sorba Editore – La Maddalena / Papiros – Nuoro / Poliedro – Nuoro / PTM Editrice – Mogoro / S’Alvure – Oristano / Soter Editrice – Villanova Monteleone / Taphros – Olbia / WoM Edizioni – San Gavino Monreale

Laboratori, eventi e iniziative permanenti aperti a tutti

Giovedì 20 – domenica 23, ore: 9.30-13.00; 15.00-21.00

Due orecchie per pensare, due mani per creare

Laboratori e animazione alla lettura per bambini (4-10 anni)

A cura di Andrea Salaris e Chiara Balzarotti

Giovedì 20 – domenica 23; ore: 9.30-13.00, 15.00-21.00 (Centro Polifunzionale, via dello Sport)

Salottino pedagogico

Laboratorio inclusivo di letture “Multi-Sensi” e “Millemodileggere” per bambini e per ragazzi

A cura di Soleanima Cooperativa Sociale

Giovedì 20 – domenica 23; ore: 9.30-13.00, 15.00-21.00

Fiabe dellʼorto. Prezzemolina e altre storie del mondo sotterraneo.

Storytelling-narrazione orale con Enedina Sanna

Giovedì 20 – sabato 22; ore:16.00-20.00

Laboratorio di illustrazione a cura di Roberta Sale, Associazione Chine Vaganti.