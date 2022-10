Michele Merlo: 13mila euro alla “Fondazione Città della Speranza”

Questa mattina, nella sede della Fondazione Città della Speranza a Padova, primo centro europeo per la ricerca sulle patologie pediatriche con un’attenzione particolare alle malattie ematoncologiche e punto di riferimento per centinaia di scienziati di fama internazionale,

«Lo scorso 6 giugno, allo stadio comunale di Rosà, tanti amici ci hanno raggiunto per ricordare Michele tra sport e musica, le sue due grandi passioni –

hanno commentato Domenico e Katia Merlo a margine dell’incontro – in quell’occasione grazie ai biglietti venduti e alle donazioni degli sponsor sono stati raccolti i fondi che sono stati devoluti oggi alla Fondazione Città della Speranza di Padova.

Ci abbiamo tenuto molto a mantenere vivo questo legame con la struttura patavina che Michele aveva già sostenuto altre volte nel corso degli anni anche grazie alle iniziative dei suoi fan.

Anche questo per noi, è un modo per continuare a percorrere la sua strada e per sentirlo vicino.

Ringraziamo tutti gli sponsor che ci hanno dato una mano, tutti i fan e gli amici di Michele che hanno partecipato, gli artisti che hanno voluto essere presenti alla partita, l’associazione Play2Give e il suo presidente Enrico Garnero che fin dal primo momento si è reso disponibile per la realizzazione dell’evento di solidarietà e tutti i volontari dell’associazione “Romantico Ribelle” che ogni giorno ci aiutano a portare avanti la memoria del nostro Mike.

Ci auguriamo che si possa continuare a collaborare per fare del bene e per ricordare ancora a lungo Michele, la sua vita, la sua musica e la sua arte».