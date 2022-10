Mercato della pizza: nel Nord Italia sono in aumento le nuove attività

Mercato della Pizza. I dati che fotografano il mercato della pizza in Italia lasciano ben sperare per il futuro. Negli ultimi anni, infatti, sono nate nuove attività che rispondono alle ultime esigenze di consumo dei clienti. Del resto, la pizza continua a essere uno dei prodotti alimentari preferiti dai nostri connazionali.

Tra pizzerie tradizionali, rosticcerie, pizzerie al trancio e simili in Italia si si contano più di 120mila esercizi dedicati alla distribuzione di uno dei prodotti simbolo del nostro Paese nel mondo: la pizza. Andando ad analizzare più nello specifico questo dato, riportato dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA), si possono delineare i tratti di uno scenario decisamente favorevole per il settore della ristorazione. Nel biennio 2019/21, in alcune regioni si è infatti assistito a una crescita significativa del numero di attività dedite alla produzione e alla vendita di pizza.

La Lombardia, per esempio, ha registrato un aumento di oltre 26 punti percentuali, divenendo così una delle regioni italiane con il maggior numero di pizzerie (17.760 per la precisione) e precedendo addirittura la Campania, la patria della pizza napoletana verace. Le percentuali di crescita maggiori appartengono però ad altre regioni del Nord Italia. Si pensi che, nel giro di due anni, l’aumento del numero di pizzerie ha toccato valori record in Val d’Aosta (+75%), in Friuli-Venezia Giulia (+59,8%) e in Trentino alto Adige (+39,5%).

I numeri sembrano pertanto mostrare che il mercato della pizza si sia mantenuto florido nel corso del tempo, anche grazie al contemporaneo incremento dei servizi di food delivery. Ciò implica che il settore garantisce buone prospettive di occupazione a breve, medio e lungo termine.

Le pizzerie sono sempre alla ricerca di personale preparato e qualificato, anche alle prime esperienze. Dopo tutto, la pizza per gli italiani è un vero e proprio rito se non addirittura una religione. Di conseguenza, il mercato cresce con l’evolversi delle esigenze dei clienti, che nel corso degli anni hanno imparato ad apprezzare nuovi prodotti come la pizza gourmet, gli impasti speciali, la lunga lievitazione e tantissime altre variazioni sul tema.